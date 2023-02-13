Про це розповів конгресмен Джек Бергман. Об'єкт приземлили в районі Великих озер.

До теми Незрозумілий об'єкт виявили вже й у небі Канади: винищувачам США довелося його збивати

Над США знову збили летючий об'єкт

Бергман повідомив про операцію ВПС США в районі Великих озер.

Американські військові вивели з експлуатації ще один "об'єкт" над озером Гурон. Я високо ціную рішучі дії наших пілотів-винищувачів. Американський народ заслуговує набагато більше відповідей, ніж ми маємо,

– написав конгресмен.

Також про це розповіла конгресвумен Елісса Слоткін. За її словами, до того, як збити об’єкт, військові тривалий час уважно спостерігали за ним.

"Об'єкт був збитий пілотами ВПС та Національної гвардії США. Велика робота всіх, хто виконував цю місію як у повітрі, так і в штабі. Нам усім цікаво, що це був за об'єкт і яке його призначення", – написала Слоткін.

Дивіться відео ймовірного моменту збиття летючого об'єкта

Об'єкт не був схожим на повітряну кулю

За інформацією The Wall Street Journal, винищувач F-16 збив об'єкт, який мав форму восьмикутника. Він перебував на висоті понад 6 тисяч метрів, що становило небезпеку для комерційних літаків.

За словами одного з канадських чиновників, це трапилося приблизно за 22 кілометри від кордону США та Канади.

Це вже четвертий об'єкт, збитий в тому регіоні за останні дні, зокрема:

ймовірно китайську шпигунську повітряну кулю знищили 4 лютого,

військові літаки також збили непізнані об'єкти над Аляскою 11 лютого та над канадською територією Юкон 12 лютого.

Обидва останні об'єкти американські та канадські посадовці описували як повітряні кулі. Наразі невідомо, хто їх запустив та якою є мета.

"Ці об'єкти не схожі на повітряну кулю і є набагато меншими за неї. Ми не зможемо остаточну кваліфікувати їх, поки не знайдемо уламки. Над цим ми зараз і працюємо", – повідомили у Раді нацбезпеки США.

США збили китайську повітряну кулю