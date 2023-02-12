Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Що за об'єкт був у повітряному просторі країни – поки невідомо.
Цікаво Військові США над Аляскою збили "невідомий літальний об’єкт", – Білий дім
Трюдо обговорював інцидент з Байденом
Невідомий об'єкт виявили у небі над Юконом. Його виявили американські повітряні сили. Після цього Джастін Трюдо провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом для координації подальших дій.
Згодом прем'єр-міністр Канади віддав наказ збити невідомий об'єкт. Його знищив американський винищувач F-22.
Походження об'єкта встановлюватимуть після вивчення уламків.
Канадські сили зараз відновлять і проаналізують уламки об'єкта,
– зазначив Трюдо.
США збили китайську повітряну кулю
- США збили над своєю територією китайську розвідувальну кулю. Зробити це вдалось не одразу, оскільки, за словами президента Джо Байдена, вичікували момент. Кулю "приземлили" біля узбережжя Південної Кароліни за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Aim-9X Sidewinder. Так званий шпигун вибухнув, а вміст кулі впав.
- Виявлення кулі спровокувало напруження між Вашингтоном та Пекіном, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен переніс на невизначений термін свій візит до Китаю.
- При цьому Пекін висловив обурення діями Вашингтона. У МЗС Китаю запевнили, мовляв, дирижабль призначений для цивільного використання. Кажуть, нібито американців попереджали про його використання, однак на територію США куля потрапила через "форс-мажор".
- За даними Держдепу та Білого дому, Китай використовує цілий флот з повітряних куль для шпигування за країнами на 5 континентах. Мова йде про 40 країн. Джо Байден уже мав розмови із союзниками щодо цього.
- Однак на цьому історія не завершилася – 10 лютого США збили невідомий об'єкт над Аляскою. Зараз фахівці шукають уламки для вивчення. Поки що невідомо, кому належить цей об'єкт та якою була його мета.