Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Що за об'єкт був у повітряному просторі країни – поки невідомо.

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Невідомий об'єкт виявили у небі над Юконом. Його виявили американські повітряні сили. Після цього Джастін Трюдо провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом для координації подальших дій.

Згодом прем'єр-міністр Канади віддав наказ збити невідомий об'єкт. Його знищив американський винищувач F-22.

Походження об'єкта встановлюватимуть після вивчення уламків.

Канадські сили зараз відновлять і проаналізують уламки об'єкта,

– зазначив Трюдо.

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