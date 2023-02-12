Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Что за объект находился в воздушном пространстве страны – пока неизвестно.

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Трюдо обсуждал инцидент с Байденом

Неизвестный объект был обнаружен в небе над Юконом. Его обнаружили американские воздушные силы. После этого Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом для координации дальнейших действий.

Впоследствии премьер-министр Канады отдал приказ сбить неизвестный объект. Его уничтожил американский истребитель F-22.

Происхождение объекта будет устанавливаться после изучения обломков.

Канадские силы сейчас восстановят и проанализируют обломки объекта,

– отметил Трюдо.

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