Об этом 24 Каналу заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что там есть поселок Гвардейское с историческим названием Сарабуз. Отметим, что военные эксперты убеждены, что такая база может свидетельствовать об увеличении присутствия армии страны-агрессора на временно оккупированном полуострове.

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"Там есть военный аэродром. Недалеко, кстати, и гражданский симферопольский аэродром, который не работает с 24 февраля (2022 года – 24 Канал)", – сказал Чубаров.

Но в любой момент оккупанты могут использовать его как военный. Ведь на его взлетно-посадочные полосы могут садиться и военные самолеты.

Теперь же видим, что они туда привезли еще дополнительные военные подразделения. Эксперты военные говорят: "Там размещено, – вот именно в этом городе, о котором мы говорим, недалеко от села Широкое, – около 2000 военнослужащих",

– рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Этих оккупантов на временно оккупированный полуостров привезли из Уссурийска. Это город, расположенный на Дальнем Востоке страны-агрессора.

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