Про це 24 Каналу заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зауважив, що там є селище Гвардійське з історичною назвою Сарабуз. Зазначимо, що військові експерти переконані, що така база може свідчити про збільшення присутності армії країни-агресорки на тимчасово окупованому півострові.

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"Там є військовий аеродром. Близько, до речі, і цивільний аеродром сімферопольський, який не працює з 24 лютого (2022 року – 24 Канал)", – сказав Чубаров.

Але в будь-який момент окупанти можуть використовувати його як військовий. Адже на його злітно-посадкові смуги можуть сідати й військові літаки.

А тепер бачимо, що вони туди привезли ще додаткові військові підрозділи. Експерти військові говорять: "Там розміщено, – от саме в цьому місті, про яке ми говоримо, неподалік села Широке, – близько 2000 військовослужбовців",

– розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Цих окупантів на тимчасово окупований півострів привезли з Уссурійська. Це місто, яке розташоване на Далекому Сході країни-агресорки.

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