Что известно о новом главе Одесщины Максиме Марченко

2 марта Владимир Зеленский назначил руководителем Одесской областной облгосадминистрации, которая является военной администрацией, полковника Максима Марченко.

До этого главой Одесской областной государственной администрации был Сергей Гриневецкий, вступивший в должность от партии "Народный удар" 27 ноября 2020 года.

На тему Зеленский сменил голов Черкасской и Одесской областей

Максим Марченко: что известно о новоназначенном председателе Одесской области

Марченко родился в Славянске в 1983 году и имеет военное образование. Он активно участвовал в АТО/ООС на Донбассе, дослужившись от командира взвода до командира бригады. В 2015 – 2017 годах он командовал 24-м отдельным штурмовым батальоном "Айдар", а в 2017 году Марченко был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады. Там он задержался ненадолго, ведь уже через год возглавил механизированную бригаду.

В апреле 2019 года Александру Марченко назначили звание полковника. Под его командованием были проведены многие успешные боевые операции на востоке Украины.

Александр Марченко / Фото Думская

Награды

Источник: Википедия

Александр Марченко имеет ряд государственных наград, в частности: