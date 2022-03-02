Что известно о новом главе Одесщины Максиме Марченко
2 марта Владимир Зеленский назначил руководителем Одесской областной облгосадминистрации, которая является военной администрацией, полковника Максима Марченко.
До этого главой Одесской областной государственной администрации был Сергей Гриневецкий, вступивший в должность от партии "Народный удар" 27 ноября 2020 года.
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Максим Марченко: что известно о новоназначенном председателе Одесской области
Марченко родился в Славянске в 1983 году и имеет военное образование. Он активно участвовал в АТО/ООС на Донбассе, дослужившись от командира взвода до командира бригады. В 2015 – 2017 годах он командовал 24-м отдельным штурмовым батальоном "Айдар", а в 2017 году Марченко был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады. Там он задержался ненадолго, ведь уже через год возглавил механизированную бригаду.
В апреле 2019 года Александру Марченко назначили звание полковника. Под его командованием были проведены многие успешные боевые операции на востоке Украины.
Александр Марченко / Фото Думская
Награды
Источник: Википедия
Александр Марченко имеет ряд государственных наград, в частности:
- Орден Богдана Хмельницкого II степени,
- Орден Богдана Хмельницкого III степени,
- Отличие МО Украины "За укрепление обороноспособности",
- Нагрудный знак "Знак почета",
- Нагрудный знак "За военную доблесть",
- Медаль "За образцовую службу" III степени,
- Медаль "15 лет добросовестной службы",
- Медаль "10 лет добросовестной службы",
- Медаль "15 лет Вооруженным Силам Украины",
- Нагрудный знак "За достижения в военной службе" I степени,
- Медаль "За образцовую службу",
- Награда Командующего оперативного командования "Юг".