До цього головою Одеської обласної державної адміністрації був Сергій Гриневецький, який заступив на посаду від партії "Народний удар" 27 листопада 2020 року.

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Максим Марченко: що відомо про новопризначеного голову Одеської області

Марченко народився у Слов’янську у 1983 році та має військову освіту. Він брав активну участь в АТО/ООС на Донбасі, дослужившись від командира взводу до командира бригади. У 2015 – 2017 роках він командував 24-им окремим штурмовим батальйоном "Айдар", а у 2017 році Марченка призначили на посаду заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади. Там він затримався ненадовго, адже вже за рік очолив 28 механізовану бригаду.

У квітні 2019 року Олександру Марченко призначили звання полковника. Під його командуванням було проведено багато успішних бойових операцій на сході України.



Олександр Марченко / Фото Думская

Нагороди

Джерело: Вікіпедія

Олександр Марченко має низку державних нагород, зокрема: