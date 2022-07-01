Женщина с 11-летним сыном и отец 3 детей: первые подробности о погибших из-за удара по Одесчине

Они находились на базе отдыха "Годжи" в Сергеевке. За жизнь отца мальчика сражаются врачи.

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Погибший был еще школьником

Парень учился в седьмом классе Академического лицея Дмитрия Рудницкого в Белгород-Днестровском. При обстреле мальчик находился вместе с родителями на их рабочем месте.



Погибший 11-летний мальчик и его мама / Фото со страницы Департамента образования и науки Одесской ОГА

Отец троих детей и учитель физкультуры

Также в результате обстрела оккупантов погиб Роман Миколайчук – член исполнительного комитета Коцюбинского поселкового совета. Глава местного самоуправления села Сергей Даниш сообщил, что мужчина воспитывал троих детей.

Даниш подчеркнул, что погибший был заботливым отцом, преданным другом и искренним человеком.



Погибший Роман Миколачук / Фото Сергея Даниша

Под завалами девятиэтажки в Сергеевке обнаружили 68-летнего учителя физкультуры Владимира Чолака. Вместе с ним обнаружили тела его сына и жены.



Владимир Чолак / Фото со страницы департамента образования и науки Одесской ОГА

Футбольный тренер

Еще одним погибшим оказался футбольный тренер Александр Шишков. Он был президентом детского клуба Атлетик.

Накануне обстрела дети, которые играют за эту команду, поехали в Одессу. Шишков ждал воспитанников на утреннюю тренировку на базе отдыха.

Александр Шишков / Фото со страницы клуба Атлетик

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