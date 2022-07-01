Женщина с 11-летним сыном и отец 3 детей: первые подробности о погибших из-за удара по Одесчине
Источник:Одесская ОГА
В результате удара российских оккупантов по Одесской области погибли не менее 21 человека. В их числе была женщина со своим 11-летним сыном.
Они находились на базе отдыха "Годжи" в Сергеевке. За жизнь отца мальчика сражаются врачи.
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Погибший был еще школьником
Парень учился в седьмом классе Академического лицея Дмитрия Рудницкого в Белгород-Днестровском. При обстреле мальчик находился вместе с родителями на их рабочем месте.
Погибший 11-летний мальчик и его мама / Фото со страницы Департамента образования и науки Одесской ОГА
Отец троих детей и учитель физкультуры
Также в результате обстрела оккупантов погиб Роман Миколайчук – член исполнительного комитета Коцюбинского поселкового совета. Глава местного самоуправления села Сергей Даниш сообщил, что мужчина воспитывал троих детей.
Даниш подчеркнул, что погибший был заботливым отцом, преданным другом и искренним человеком.
Погибший Роман Миколачук / Фото Сергея Даниша
Под завалами девятиэтажки в Сергеевке обнаружили 68-летнего учителя физкультуры Владимира Чолака. Вместе с ним обнаружили тела его сына и жены.
Владимир Чолак / Фото со страницы департамента образования и науки Одесской ОГА
Футбольный тренер
Еще одним погибшим оказался футбольный тренер Александр Шишков. Он был президентом детского клуба Атлетик.
Накануне обстрела дети, которые играют за эту команду, поехали в Одессу. Шишков ждал воспитанников на утреннюю тренировку на базе отдыха.
Что известно об ударе россиян по Одесской области
- Оккупанты ночью 1 июля тремя ракетами Х-22 ударили по селу Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.
- Ракеты попали в многоэтажку и 2 базы отдыха. Уже известно минимум о 21 погибшем и 39 пострадавших.
- Ракеты Х-22 запустили с самолетов Ту из акватории Черного моря. Сирены в области прозвучали почти одновременно со взрывом. Все из-за малого расстояния и высокой скорости ракет.
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