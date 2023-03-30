В сети пишут, что кресты на крыше Трапезного храма Антония и Феодосия Печерских были черными только с восточной стороны, пишет 24 Канал. Теперь они выглядят почерневшими также с западной стороны.
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УПЦ МП спекулирует на крестах, которые темные уже много лет
Следует отметить, что идентичные обсуждения были около двух недель назад. Митрополит Павел Лебедь, известный в народе как "Паша Мерседес", даже жаловался, что это произошло "из-за богослужения горе-украинцев". Прихвостень Путина и главы РПЦ Кирилла имел в виду ПЦУ.
Спекуляции сразу опроверг митрополит Белоцерковский ПЦУ Евстратий Зоря. По словам Зори, эту информацию с подачи Павла Лебедя тысячами растиражировали на своих страницах поклонники МП в Украине.
Митрополит ПЦУ обратил внимание, что кресты были темными, когда в Трапезном хозяйничал Павел и МП.
Только вот факты свидетельствуют об обратном. На фото, сделанных 7 января, видно, что кресты на трапезном храме выглядели так же, как и в марте. Если поискать в сети, то можно увидеть таких фото много – как раз с тех времен, когда в Трапезном хозяйничал Павел и МП. То есть они покинули храм уже с потемневшими крестами,
– отметил Заря.
В Национальном заповеднике Киево-Печерская Лавра подтвердили, что кресты темные уже много лет, информирует ТСН.ua. Сообщается, что они были позолочены в 1960-х годах.
Также в сообщении говорится, что последняя реставрация проходила в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Заместитель гендиректора по научной работе Национального заповедника Киево-Печерская Лавра Константин Крайний отметил, что кресты последние 20 лет выглядят такими.
Он подчеркнул, что следует учитывать, что покрытие на крестах взаимодействовало с атмосферными осадками, в частности с кислотными дождями. Также имеет значение под каким углом смотреть на кресты и с какой стороны светит солнце.
Из Лавры выселяют УПЦ МП
- Вбросы о якобы "потемневших" крестах снова появились на фоне процесса выселения УПЦ МП из Лавры. "Паша Мерседес" и его пророссийские прихвостни не хотят покидать территорию Киево-Печерской Лавры.
- В среду, 29 марта, прошло последнее богослужение УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре. Митрополит Павел созвал верующих в Лавру. Также представители УПЦ МП не пропустили комиссию Минкульта на территорию Киево-Печерской Лавры. Она должна была проверить два здания святыни.
- "Паша Мерседес" и его приспешники несколько раз угрожали журналистам и активистам. Также Павел публично пригрозил президенту Владимиру Зеленскому.
- Верующие УПЦ МП у стен Лавры заявляли, что Украина сама виновата в полномасштабном вторжении России.