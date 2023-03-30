У мережі пишуть, що хрести на даху Трапезного храму Антонія і Феодосія Печерських були чорними лише зі східної сторони, пише 24 Канал. Тепер же вони нібито виглядають почорнілими також із західної сторони.
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УПЦ МП спекулює на хрестах, які темні вже багато років
Слід зазначити, що ідентичні обговорення були близько двох тижнів тому. Митрополит Павло Лебідь, який відомий у народі як "Паша Мерседес", навіть бідкався, що це сталося "через богослужіння горе-українців". Прихвостень Путіна та глави РПЦ Кіріла мав на увазі ПЦУ.
Спекуляції відразу спростував митрополит Білоцерківський ПЦУ Євстратій Зоря. За словами Зорі, цю інформацію з подачі Павла Лебедя тисячами розтиражували на своїх сторінках прихильники МП в Україні.
Митрополит ПЦУ звернув увагу, що хрести були темними, коли в Трапезному хазяйнував Павло та МП.
Тільки от факти свідчать протилежне. На фото, зроблених 7 січня, видно, що хрести на трапезному храмі мали той самий вигляд, що і в березні. Якщо пошукати в мережі, то можна побачити таких фото багато – якраз з тих часів, коли в Трапезному хазяйнував Павло та МП. Тобто вони полишили храм вже з потемнілими хрестами,
– зазначив Зоря.
У Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра підтвердили, що хрести темні вже багато років, інформує ТСН.ua. Повідомляється, що їх позолотили в 1960-х роках.
Також у повідомленні йдеться, що остання реставрація відбувалася наприкінці 1960-х – на початку 1970-х років. Заступник гендиректора з наукової роботи Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Костянтин Крайній зазначив, що хрести останні 20 років виглядають такими.
Він наголосив, що слід враховувати те, що покриття на хрестах взаємодіяло з атмосферними опадами, зокрема з кислотними дощами. Також має значення під яким кутом дивитись на хрести та з якого боку в цей час світить сонце.
З Лаври виселяють УПЦ МП
- Вкиди про нібито "потемнілі" хрести знову з'явилися на тлі процесу виселення УПЦ МП з Лаври. "Паша Мерседес" та його проросійські посіпаки не хочуть покидати територію Києво-Печерської Лаври.
- У середу, 29 березня, відбулося останнє богослужіння УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі. Митрополит Павло скликав вірян до Лаври. Також представники УПЦ МП не пропустили комісію Мінкульту на територію Києво-Печерської Лаври. Вона мала перевірити дві будівлі святині.
- "Паша Мерседес" і його посіпаки кілька разів погрожували журналістам та активістам. Також Павло публічно пригрозив президенту Володимиру Зеленському.
- Натомість віряни УПЦ МП біля стін Лаври заявляли, що Україна сама винна у повномасштабному вторгненні Росії.