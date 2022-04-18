Что известно о состоянии людей, пострадавших в результате ракетного удара по Львову

Максим Козицкий сообщил, что в результате ракетного удара по Львову госпитализировали 11 человек.

Глава Львовской ОВА сообщил, что ребенок с мамой – вынужденные переселенцы из Харькова. Во время ракетного удара они находились в гостинице.

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Осколками от окна мальчику отсекло часть пальчика на руке. Сейчас ребенок в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести,

– рассказал Козицкий.

Трое пострадавших – в реанимации. Также известно, что некоторых людей направили на операции.

Медики рассказали, что в результате взрыва пострадавшие получили множественные травмы. У многих людей диагностировали поражение головы и головного мозга.

Козицкий подчеркнул, что средний возраст пациентов – 35 – 45 лет.

Что известно о погибших

Всего на территории СТО находились около 20 человек. К сожалению, 7 – погибли. Из них 4 – работники станции технического обслуживания.

Ударная волна была настолько сильной, что повылетали двери, окна, лобовые окна в автомобилях и даже охранная будка. На месте трагедии вспыхнул пожар. Его уже ликвидировали.

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