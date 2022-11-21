В воскресенье, 20 ноября, стало известно, что Турция начала проведение военной операции "Коготь-меч" на севере Сирии и Ирака и успешно ее закончила. Президент государства Реджеп Эрдоган рассказал о возможном расширении военных действий и борьбе с сирийскими террористами.

Читайте также Эрдоган "посоветовал" Путину не трогать Николаев: ждать ли перехода Турции на сторону Украины

Уничтожение терроризма не будет ограничиваться "воздушной кампанией"

По словам главы Эрдогана, Анкара заставит заплатить цену всех, кто будет создавать угрозу Турции. Турция будет бороться с терроризмом всеми возможными методами, потому что он несет угрозу обычным людям.

На самом юге есть террористические организации, которые планируют много терактов или уже совершают такие атаки. Это на стороне Ирака, это на стороне Сирии. Поэтому мы не будем ограничиваться только воздушной кампанией,

– подчеркнул он.

Также глава Турции рассказал, что около 70 беспилотников, боевых и других самолетов были вовлечены в операцию "Коготь-меч". В результате работы турецкой авиации было успешно поражено 89 целей. В частности, были повреждены сирийские и иракские укрытия, бункеры, пещеры, тоннели, склады с боеприпасами и так называемые штабы и тренировочные лагеря террористов.

Сирийские террористы выпустили 5 ракет по Турции

Напомним, утром 21 ноября стало известно, что сирийские террористы выпустили 5 ракет по турецкому пограничному городу Газиантеп. В результате погибли 3 человека и 10 человек ранены. Как сообщают официальные турецкие власти, прилет произошел в грузовик возле пограничного пропуска, а также – в среднюю школу и 2 дома.

Также ранее, 16 ноября, в Стамбуле произошел мощный взрыв. Позже стало известно о 10 пострадавших. Местные средства массовой информации написали, что теракт произошел из-за взрывчатки, заложенной в газовом ящике в жилом квартале.

Достойно внимания – как Турция ударила по Сирии и Ираку, что об этом известно: смотрите видео