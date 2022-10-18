"Их труднее перехватить ПВО": что известно об иранских баллистических ракетах и насколько они точны

Иран захотел поддержать страну-агрессору Россию в войне против Украины. Для этого он предоставляет ей ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar".

Сегодня трудно сказать точно об их характеристиках, кроме заявленных – дальность от 300 до 700 километров в зависимости от типа ракеты. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

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По его словам, эти ракеты Иран пробовал активно напрямую применять или через свои прокси-военные группы. Ими пытались наносить удары по Израилю и другим объектам. При этом ПВО с ним справлялось.

Можно сказать, что это ракета баллистическая, следовательно, она по своим техническим характеристикам несколько тяжелее для перехвата, чем крылатая. Однако она невозможна для перехвата средствами ПВО или обнаружениями. Но это труднее делать,

– отметил Александр Мусиенко.

"Скорее всего, в этой же ракете могли быть использованы российские технологии при ее производстве. То есть у самого Ирана не было возможностей производить такие ракеты, следовательно, откуда они взяли. Есть предположение, что это именно российские", – проанализировал эксперт.

Смотрите видео: Мусиенко об иранских ракетах

Он акцентировал, что отдельные российские технологии используются в тех же "Shahed" - летящих по Украине дронах. Возможно, эти ракеты будут несколько похожи на "Искандеры". Однако, по мнению эксперта, они не будут какие-либо лучше или будут иметь другой эффект.

Мусиенко отметил, что мы можем сбивать и "Искандеры". К сожалению, некоторые прилетали и попадали, но с этими можно будет справляться. Все зависит от того, в каком количестве Иран их передаст и как быстро наши партнеры помогут нам с закрытием неба и с наращиванием наших мощностей противовоздушной обороны.

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