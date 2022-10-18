Сьогодні важко сказати точно про їх характеристики, крім тих, які є заявлені, – дальність від 300 до 700 кілометрів в залежності від типу ракети. про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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За його словами, ці ракети Іран пробував активно безпосередньо застосовувати або через свої проксі воєнні групи. Ними намагалися завдавати ударів по Ізраїлю й по інших обʼєктах. При цьому ППО з ним справлялося.

Можна сказати, що це ракета балістична, отже вона за своїми технічними характеристиками дещо важча для перехоплення, ніж крилата. Проте вона не неможлива для перехоплення засобами ППО чи виявленнями. Але це важче робити,

– зазначив Олександр Мусієнко.

"Скоріш за все, в цій же ракеті могли бути використані російські технології при її виробництві. Тобто у самого Ірану не було можливостей виробляти такі ракети, отже звідкись вони взяли. Є припущення, що це саме російські", – проаналізував експерт.

Дивіться відео: Мусієнко про іранські ракети

Він акцентував, що окремі російські технології використовуються в тих же "Shahed" – дронах, які летять по Україні. Можливо, що ці ракети будуть дещо схожі на "Іскандери". Проте, на думку експерта, вони не будуть якісь кращі чи матимуть інший ефект.

Мусієнко зазначив, що ми можемо збивати й "Іскандери". На жаль, деякі прилітали й влучали, але й з цими можна буде справлятися. Все залежить від того, в якій кількості Іран їх передасть і як швидко наші партнери будуть допомагати нам із закриттям неба та з нарощенням наших потужностей протиповітряної оборони.

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