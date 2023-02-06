Обыски у начальницы киевской налоговой Датий, которая любит роскошь: в ГБР рассказали детали

Резонанс вызвали обыски у главы налоговой службы Киева Оксаны Датий. Ей инкриминируют злоупотребление на миллионы гривен.

Пока о результатах следствия не сообщают много деталей, поскольку это может повредить рассмотрению дела. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает 24 Канал.

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"Когда есть конкретные результаты, то говорим публично. Сейчас мне известно, что исполняющая обязанности налоговой столицы в день обысков написала заявление об увольнении", – сообщила Сапьян.

Сколько времени следователи искали доказательства

По словам советницы по коммуникациям, у людей возникает вопрос, как человек, занимающий должность чиновника и получающий определенную зарплату, может позволить себе жить не по доходам и покупать даже в условиях военного положения дорогие автомобили. Сапьян отметила, что потратить 100 тысяч долларов на автомобиль может себе позволить не каждый.

Спикер рассказала, что обыски у Датий проходили в рамках уголовного производства по злоупотреблению властью. По оперативным данным, чиновница вместе с приспешниками реализовывала схемы по искусственному завышению стоимости валовых расходов некоторыми предприятиями.

То есть это сложная тема, потому что связана именно с налогами. Однако это достаточно хорошая основа, чтобы реализовать схемы и махинации. Насколько мне известно, то ориентировочно следователи от 4 до 6 месяцев работали над этим делом, чтобы перейти к этапу публичности, – сказала Сапьян.

Она считает, что можно сделать вывод – должностные лица налоговой иногда не замечают схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют. Сапьян подчеркнула, что сейчас важно собрать безоговорочную доказательную базу.

"Все нужно доказывать в суде. Однако я убеждена, что профессионализм следователей ГБР способствует тому, чтобы дело довели до конца", – добавила Сапьян.

Что известно об обысках у Оксаны Датий: коротко