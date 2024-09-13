Шойгу немного проговорился: что является болевой точкой для России
Западная партнеры Украины продолжают оттягивать предоставление разрешения Украине наносить удары по территории России, такое решение приняла лишь Великобритания. Однако Запад должен осознать, что именно такие действия нашей страны приведут к хаосу в стране-агрессоре.
Уже даже Сергей Шойгу успел проговориться и заявил о якобы попытке договориться с Украиной, что свидетельствует о растерянности россиян. Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что именно такие удары являются болевой точкой России.
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Болезненная точка России
По словам политолога, позиция Британии обусловлена их интересами, ведь это едва ли не единственная страна из G7, которая заинтересована в распаде России. Это вернет Британию в большую политику и они смогут повысить свой геополитический статус.
Другие же партнеры Украины, которые не предоставляют нашему государству разрешения наносить удары вглубь России, имеют желание спасти Владимира Путина и избежать хаоса. Это стандартная политика США и Германии.
Они до сих пор надеются, что будет все, как раньше. Нам нужно донести партнерам, что так не будет,
– отметил Загородний.
Политолог объяснил, что Украине важно наносить удары вглубь территории России, ведь это является их болевой точкой. Чем больше наша страна будет уничтожать на территории страны-агрессора, используя украинские дроны, инфраструктуру, тем быстрее нам будут предоставлять оружие наши партнеры. Запад тогда поймет, что эти процессы необратимы.
Недавно Сергей Шойгу проговорился, ведь заявил, что Россия якобы пыталась договориться с Украиной взаимно не бить по энергетике.
"А что же произошло? Украина является южной страной, которая имеет помощь партнеров и импорт электроэнергии. А что будет у россиян? А у россиян северная страна, где могут быть сильные морозы и власть, которая не сможет отреагировать на блэкаут. Нам нужен хаос в России", – отметил Загородний.
Заметьте! Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что удары по энергетике России являются законным ответом Украины. Важным является масштабирование таких ответов. Говорится о разрешениях на удары западным дальнобойным оружием.