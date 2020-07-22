Заявление о том, что Максим Кривош лечился в психиатрической больнице, полиция распространила специально. В МВД заявили, что сделали это, чтобы вывести террориста из равновесия.

Почему полиция распространила фейк о лечении в психиатрической клинике

Во время захвата автобуса с заложниками в Луцке полиция распространила информацию, что террорист Максим Кривош "находится на психиатрическом лечении". Сделали это специально, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко "Радио Свобода".

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Это было сделано, чтобы вывести его из равновесия,

– пояснил Геращенко.

Позже глава МВД сказал журналистам, что это неправда. Арсен Аваков также попросил не злить террориста.

Вывод о психическом здоровье Кривоша сделают эксперты, проведя судебно-медицинскую экспертизу. Однако замминистра считает, что "нормальные люди не захватывают заложников".

Как влияли на террориста СМИ

Геращенко также отметил, что его информацию о том, что Кривош не позволяет доставить заложникам воду, растиражировали СМИ.

А террорист пристально следил за информацией в медиа.

Он увидел сообщение, что он ведет себя как зверь, позволил передать воду и установил персональный контакт с первым заместителем председателя Нацполиции Ковалем,

– рассказал Геращенко.

И добавил, что благодарен СМИ за сотрудничество.

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