То, что луцкий террорист лечился в психиатрической клинике, распространили специально, – МВД
Заявление о том, что Максим Кривош лечился в психиатрической больнице, полиция распространила специально. В МВД заявили, что сделали это, чтобы вывести террориста из равновесия.
Почему полиция распространила фейк о лечении в психиатрической клинике
Во время захвата автобуса с заложниками в Луцке полиция распространила информацию, что террорист Максим Кривош "находится на психиатрическом лечении". Сделали это специально, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко "Радио Свобода".
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Это было сделано, чтобы вывести его из равновесия,
– пояснил Геращенко.
Позже глава МВД сказал журналистам, что это неправда. Арсен Аваков также попросил не злить террориста.
Вывод о психическом здоровье Кривоша сделают эксперты, проведя судебно-медицинскую экспертизу. Однако замминистра считает, что "нормальные люди не захватывают заложников".
Как влияли на террориста СМИ
Геращенко также отметил, что его информацию о том, что Кривош не позволяет доставить заложникам воду, растиражировали СМИ.
А террорист пристально следил за информацией в медиа.
Он увидел сообщение, что он ведет себя как зверь, позволил передать воду и установил персональный контакт с первым заместителем председателя Нацполиции Ковалем,
– рассказал Геращенко.
И добавил, что благодарен СМИ за сотрудничество.
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Захват автобуса с заложниками в Луцке: основное
- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривош (полиции он представился Максим Плохой) захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками.
- Он сам позвонил в полицию и заявил, что имеет с собой взрывчатку и стрелковое оружие.
- Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". В то же время, президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".
- Первыми договоренностями, которых удалось достичь, была передача воды заложникам в автобус.
- Позже Плохой отпустил первых трех заложников – пенсионерку, беременную женщину и несовершеннолетнего парня.
- В ответ на это Владимир Зеленский выполнил требование – в соцсетях рекомендовал посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Однако впоследствии он удалил видео.
- Примерно в 22:00 террорист сдался полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал.
- Криминалисты работали в Луцке всю ночь, автобус увезли с площади в центре города только под утро 22 июля.