Заяву про те, що Максим Кривош лікувався в психіатричній лікарні, поліція розповсюдила спеціально. У МВС заявили, що зробили це, аби вивести терориста з рівноваги.

Чому поліція поширила фейк про лікування у психіатричній клініці

Під час захоплення автобуса із заручниками в Луцьку поліція поширила інформацію, що терорист Максим Кривош "перебуває на психіатричному лікуванні". Зробили це спеціально, заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко "Радіо Свобода".

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Це було зроблено, щоб вивести його з рівноваги,

– пояснив Геращенко.

Пізніше глава МВС сказав журналістам, що це неправда. Арсен Аваков також попросив не злити терориста.

Висновок про психічне здоров'я Кривоша зроблять експерти, провівши судово-медичну експертизу. Однак заступник міністра вважає, що "нормальні люди не захоплюють заручників".

Як впливали на терориста ЗМІ

Геращенко також зазначив, що його інформацію про те, що Кривош не дозволяє доставити заручникам воду, розтиражували ЗМІ.

А терорист пильно стежив за інформацією у медіа.

Він побачив повідомлення, що він веде себе як звір, дозволив передати воду і встановив персональний контакт з першим заступником голови Нацполіції Ковалем,

– розповів Геращенко.

Та додав, що вдячний ЗМІ за співпрацю.

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