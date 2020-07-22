Те, що луцький терорист лікувався в психіатричній клініці, поширили спеціально, – МВС
Заяву про те, що Максим Кривош лікувався в психіатричній лікарні, поліція розповсюдила спеціально. У МВС заявили, що зробили це, аби вивести терориста з рівноваги.
Чому поліція поширила фейк про лікування у психіатричній клініці
Під час захоплення автобуса із заручниками в Луцьку поліція поширила інформацію, що терорист Максим Кривош "перебуває на психіатричному лікуванні". Зробили це спеціально, заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко "Радіо Свобода".
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Це було зроблено, щоб вивести його з рівноваги,
– пояснив Геращенко.
Пізніше глава МВС сказав журналістам, що це неправда. Арсен Аваков також попросив не злити терориста.
Висновок про психічне здоров'я Кривоша зроблять експерти, провівши судово-медичну експертизу. Однак заступник міністра вважає, що "нормальні люди не захоплюють заручників".
Як впливали на терориста ЗМІ
Геращенко також зазначив, що його інформацію про те, що Кривош не дозволяє доставити заручникам воду, розтиражували ЗМІ.
А терорист пильно стежив за інформацією у медіа.
Він побачив повідомлення, що він веде себе як звір, дозволив передати воду і встановив персональний контакт з першим заступником голови Нацполіції Ковалем,
– розповів Геращенко.
Та додав, що вдячний ЗМІ за співпрацю.
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Захоплення автобуса зі заручниками в Луцьку: основне
- Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош (поліції він представився Максим Плохой) захопив у центрі Луцька автобус з 13 заручниками.
- Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". Водночас, президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".
- Першими домовленостями, яких вдалося досягнути, була передача води заручникам в автобус.
- Пізніше Плохой відпустив перших трьох заручників – пенсіонерку, вагітну жінку й неповнолітнього хлопця.
- У відповідь на це Володимир Зеленський виконав вимогу – у соцмережах рекомендував переглянути фільм "Земляни" 2005 року. Однак згодом він видалив відео.
- Приблизно о 22:00 терорист здався поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав.
- Криміналісти працювали в Луцьку всю ніч, автобус відвезли з площі в центрі міста тільки під ранок 22 липня.