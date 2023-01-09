Восстановление энергосистемы после ударов: в Укрэнерго рассказали о весомой проблеме

Большая часть сети Украины использует старую советскую систему. Это влечет за собой проблемы в ремонтах после ракетных атак врага.

Советская система работает при более высоком напряжении, чем в ЕС. Это делает ее несовместимой с западным оборудованием, которое затем нельзя использовать для замены поврежденного. Об этом рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Кстати говоря Растет потребление и количество аварий, – в Киеве снова проблемы со светом

Больше всего проблем в трансформаторах

Наиболее серьезный дефицит заметен с трансформаторами 750 кВ, весящими до 200 тонн. Хотя Кудрицкий отметил, некоторые заменители получили из бывших коммунистических стран, например из Литвы.

Чиновник добавил, что за первые 8 месяцев войны Украина не так сильно пострадала, поскольку у нас был большой запас трансформаторов, а теперь возникла необходимость. Кудрицкий напомнил, что более 40% энергетической инфраструктуры страны были повреждены в результате российских атак.

Нужно экономить электроэнергию

Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона отметил, что из-за падения температуры увеличилось потребление электроэнергии. Он попросил украинцев экономить электричество, даже когда оно есть в ограниченном ресурсе. Это оказывает большое влияние на систему.