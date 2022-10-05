Съедим их, как снегуров, – военный "Хорту" о жестокости мобилизованных россиян в Беларуси

На территории Беларуси находятся российские оккупанты. Они делают там то же, что и делали на захваченных территориях Украины – воруют, насилуют, издеваются над местными.

Об этом для 24 канала рассказал политолог, военный спецподразделения "Хорт" Кирилл Сазонов. Он отметил, что белорусы открыто пишут о преступлениях россиян.

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"Однако это же российская армия. У меня нет особых слов и оценок. Это армия воров, насильников. И теперь честно можем сказать, что это армия трусов, прекрасно воюющих с мирным населением. Однако, когда сталкиваются с ВСУ, они убегают. Так делают на Херсонщине, Харьковщине или Луганщине. Анонс – скоро будут бежать на Донетчине", – сказал военный.

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По словам Сазонова, россиян сложно назвать военными или армией, поскольку это будет унижать военных в других странах мира. Оккупанты больше похожи на стаю преступников.

Нам плевать на то, что чувствует или думает Лукашенко. Мы понимаем, что российские военные, переброшенные в Беларусь, не для того, чтобы там сидеть. Они будут идти к нам – на Волынь, Киев. Наша задача их встретить. Ребята их ждут с мая и настроены съесть, как снеговиков и идти дальше, – заявил военный.

Он отметил, что очень хотелось бы избежать этого сценария, но Путин не просто так гонит войска в Беларусь. Как отметил Сазонов, они пойдут к нам и нам придется с этим столкнуться.

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Мобилизация в Беларуси будет провальной

Сазонов не верит в мобилизацию белорусов, потому что они не хотят воевать. Украина имеет 3 подразделения, которые фактически укомплектованы из Беларуси.

"В том, что белорусов можно мобилизовать на войну с Украиной, я не верю. Разговоры о 100 тысячах мобилизованных – это брехня. Удивительно, но 8 лет они смотрят российское телевидение об украинских нацистах, но в отличие от россиян, не верят в это. Думаю, что мобилизация в Беларуси провалится. Однако россиян могут переодеть в белорусскую форму", – добавил Сазонов.