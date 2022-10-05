Про це для 24 каналу розповів політолог, військовий спецпідрозділу "Хорт" Кирило Сазонов. Він зазначив, що білоруси відкрито пишуть про злочини росіян.

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"Проте це ж російська армія. У мене немає особливих слів і оцінок. Це армія злодіїв, гвалтівників. І тепер чесно можемо сказати, що це армія боягузів, які прекрасно воюють з мирним населенням. Проте, коли зіштовхуються з ЗСУ вони тікають. Так роблять на Херсонщині, на Харківщині чи Луганщині. Анонс – скоро бігтимуть на Донеччині", – сказав військовий.

Українські захисники готові зустріти ворога

За словами Сазонова, росіян важко назвати військовими чи армією, оскільки це принижуватиме військових в інших країнах світу. Окупанти більше подібні на зграю злочинців.

Нам плювати на те, що відчуває чи думає Лукашенко. Ми розуміємо, що російські військові, яких перекинули в Білорусь, не для того, щоб там сидіти. Вони йтимуть до нас – на Волинь, на Київ. Наше завдання їх зустріти. Хлопці їх чекають з травня й налаштовані з'їсти, як снігурів і йти далі, – заявив військовий.

Він зазначив, що дуже хотілося б уникнути цього сценарію, але Путін не просто так жене війська в Білорусь. Як зазначив Сазонов, вони підуть до нас і нам доведеться з цим мати справу.

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Мобілізація в Білорусі буде провальною

Сазонов не вірить в мобілізацію білорусів, оскільки вони не хочуть воювати. Натомість Україна має 3 підрозділи, які фактично укомплектовані з Білорусі.

"У тому, що білорусів можна мобілізувати на війну з Україною, я не вірю. Розмови про 100 тисяч мобілізованих – це дурня. Дивно, але 8 років вони дивляться російське телебачення про українських нацистів, але на відміну від росіян, не вірять в це. Думаю, що мобілізація в Білорусі провалиться. Проте росіян можуть передягнути в білоруську форму", – додав Сазонов.