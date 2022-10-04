Таку думку 24 каналу озвучив старший експерт Українського Інституту майбутнього Ігор Попов. Він додав, що ризики та загрози наземної операції з боку Білорусі залишаються, однак наші військові готові до цього і тримають на кордоні все необхідне для захисту держави.

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Лукашенко хоче заспокоїти Путіна

Попов зауважив, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко сім місяців чекав, хто ж таки переможе у цій війні. У планах Лукашенка приєднатися до переможця та уникнути міжнародного трибуналу.

Владімір Путін оголосив у Росії мобілізацію, і тисне на Лукашенка, щоб той вдався до таких же кроків. Сьогоднішня заява самопроголошеного президента спрямована, ймовірно, заспокоїти Путіна, мовляв, ми вже беремо участь у війні.

Втім, у своїй заяві він промовчав, що перші наступальні дії були з території Білорусі, а також про ракетні обстріли з території його країни. Адже це точно було б задокументовано і направлено до трибуналу.

Він таки досвідчений лис і не дозволить собі явку з повинною,

– констатував експерт.

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Що відомо про заяву Лукашенка

Алєксандр Лукашенко пояснив, що участь Білорусі у війні в тому, щоб "не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі". А також Лукашенко нібито не хоче допустити удару по своїй країні під прикриттям "спеціальної воєнної операції" з боку Польщі, Литви та Латвії.

Що стосується нашої участі у "спеціальній воєнній операції" в Україні, то ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань,

– заявив Лукашенко.

"Як я говорив, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", – додав він.

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Участь Білорусі у війні проти України: коротко