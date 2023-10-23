По данным Forbes Украина, Россия пустила примерно 167 миллиардов долларов на войну, начиная с февраля 2022 года по август 2023 года. Этих средств достаточно для того, чтобы построить десятки тысяч больниц, школ и детсадов.

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Уничтожили у нас, а могли построить у себя

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, за израсходованные на войну деньги Россия могла бы восстановить 20% всех дорог с твердым покрытием. Также этих средств достаточно, чтобы построить почти 24 тысячи детсадов, или более 4,5 тысячи роддомов, или примерно 17 тысяч школ, или почти 1,3 тысячи больниц.

В то же время, Кремль решил иначе – и выбросил средства своих налогоплательщиков на то, чтобы разрушить почти 120 000 гражданских зданий в Украине.

Кремль удвоит расходы на оборону в 2024 году

Россия планирует увеличить расходы на войну в 2024 году. Если в 2023 году они составляли 6,4 триллиона рублей, то в следующем году возрастут до 10,8 триллиона рублей. Расходы на секретные или неопределенные статьи увеличатся почти вдвое: с 6,5 до 11,1 триллиона рублей, что составит 30 процентов общих бюджетных расходов.

По данным британской разведки, финансовый размах Кремля свидетельствует о его подготовке ко многим годам войны в Украине. Именно для этого он хочет нарастить оборонный бюджет страны в 2024 году почти на 70%.