Что может быть стратегическим успехом России в этой войне – честно, не знаю, – Зеленский

Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам вечером 1 мая. Президент, в частности, рассказал о действиях россиян на нашей территории за последние сутки.

Зеленский подчеркнул, что не знает, что вообще можно назвать стратегическим успехом России в этой войне. 24 канал передает подробности обращения президента Украины.

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Россия продолжает наращивать свою токсичность

Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что россияне сейчас и дальше наносили удары по территории нашего государства. По словам президента, то, что они выбирают для себя, как мишень, еще раз доказывает – война против Украины для российской армии является войной на истребление.

За сутки 1 мая оккупанты били по складам аграрных предприятий, разрушили склад с зерном. Кроме того, обстреляли еще хранилище с удобрениями. Продолжались вражеские обстрелы и по жилым кварталам в Харьковской, Донбассе и домах мирных жителей в других регионах Украины.

Враг пытается подтянуть силы на Юг нашей страны, чтобы пытаться атаковать украинские города и общины в Днепропетровской области.

Что может быть стратегическим успехом России в этой войне – честно, я не знаю. Разрушенные жизни людей и сожженное или украденное имущество России ничего не даст. Только будет увеличивать токсичность российского государства и число тех, кто будет работать на изоляцию России,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что вооруженные силы Украины отвечают российским захватчикам на все их удары по нашей территории. Он подчеркнул, что защитники будут делать это и дальше – до тех пор, пока оккупанты не уйдут с украинской земли.

Президент поблагодарил всех наших защитников и защитниц – каждого и каждую, кто защищает Украину не только с 24 февраля, но и с 2014 года.

К слову, в конце своего видеообращения Зеленский отметил, что только за 67 дней полномасштабной войны уже 143 нашим военнослужащим было присвоено звание Героя Украины. Вместе с тем, 10 600 защитников и защитниц отмечены государственными наградами Украины.

Подробнее – вечернее обращение Зеленского за 1 мая: смотрите видео