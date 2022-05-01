Зеленський підкреслив, що не знає, що взагалі можна назвати "стратегічним успіхом" Росії у цій війні. 24 канал передає деталі звернення президента України.

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Росія продовжує нарощувати свою токсичність

Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що росіяни нині й далі завдавали ударів по території нашої держави. За словами президента, те, що вони обирають для себе, як мішень, вкотре доводить – війна проти України для російської армії є війною на винищення.

За добу 1 травня окупанти били по складах аграрних підприємств, зруйнували склад із зерном. Крім того, обстріляли ще сховище з добривами. Тривали ворожі обстріли й по житлових кварталах на Харківщині, Донбасі та домівках мирних мешканців в інших регіонах України.

Наразі ворог намагається підтягнути сили на Південь нашої країни, щоб намагатись атакувати українські міста і громади у Дніпропетровській області.

Що може бути стратегічним успіхом Росії у цій війні – чесно, не знаю. Зруйновані життя людей і спалене або вкрадене майно Росії нічого не дасть. Тільки буде збільшувати токсичність російської держави і кількість тих у світі, хто працюватиме на ізоляцію Росії,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що Збройні Сили України відповідають російським загарбникам на всі їхні удари по нашій території. Він зауважив, що захисники робитимуть це й надалі – доти, доки окупанти не підуть з української землі.

Президент подякував усім нашим захисникам та захисницям – кожному і кожній, хто захищає Україну не лише з 24 лютого, але й з 2014 року.

До слова, наприкінці свого відеозвернення Зеленський зазначив, що лише за 67 днів повномасштабної війни вже 143 нашим військовослужбовцям було присвоєно звання Героя України. Разом з тим 10 600 захисників та захисниць відзначені державними нагородами України.

Детальніше – вечірнє звернення Зеленського за 1 травня: дивіться відео