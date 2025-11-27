Украина способна сдержать Россию: в ISW назвали ключевые условия, как остановить оккупантов
- В ISW проанализировали сдерживание продвижения российских войск.
Аналитики выделили ключевые условия, которые могут позволить Украине остановить продвижение России на поле боя.
ВСУ сдерживают натиск оккупантов на поле боя. Украина способна остановить дальнейшее продвижение врага и стабилизировать ситуацию на фронте при условии своевременной военной поддержки партнеров в сочетании с санкциями.
Об этом сообщает ISW.
Что заставит прекратить продвижение россиян?
В отчете говорится, что ВСУ "доказали свою эффективность в сдерживании продвижения российских войск и проведении успешных контрнаступлений, особенно при условии их хорошего личного состава и оснащения".
В частности, Украина заставила врага вывести свои подразделения из Киевской области и других регионов севера Украины в апреле 2022 года, освободила значительную часть Харьковской области во время контрнаступления в сентябре и октябре 2022 года, а также заставила Россию оставить правобережную Херсонскую область в ноябре 2022 года.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что Силы обороны "нанесли России непропорционально высокие потери по сравнению с объемом достижений", заставляя агрессора тратить время, человеческие ресурсы и технику на изнурительные наступательные действия.
Специалисты напомнили, что защитники Украины также сорвали российские наступления на север Харьковской и Сумской областей весной 2024 года и в январе 2025 года соответственно. Указывается, что Украина заставила Россию начать позиционную войну, которая лишает страну-агрессора возможности проводить оперативный манёвр.
Своевременная и достаточная западная военная помощь и продажа оружия Украине, в сочетании с решительными экономическими мерами США и других западных стран против России, могут позволить Украине остановить продвижение России на поле боя, особенно если украинские войска будут использовать свои хорошо развитые укрепления в Донецкой области,
– пишет ISW.
Потери россиян: последние новости
В ночь на 26 ноября под атакой дронов был командный пункт одного из подразделений из состава 58-й общевойсковой армии врага, зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Мариуполе, склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменке на ВОТ Донецкой области, а также место накопления личного состава россиян на Покровском направлении.
СБУ также ударила по оккупантам в Донецкой области. Известно, что в Покровске было уничтожено башню промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV. Еще одной целью стали склады с FPV-дронами, БПЛА Zala и "Гербера" в тылу врага на территории Донецкой области.
Также отметим, что согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 21 артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, два самолета (подтверждено потери в предыдущий период), 214 беспилотных летательных аппаратов, 109 единиц автомобильной техники оккупантов, единицу специальной техники и тяжелую огнеметную систему.