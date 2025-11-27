Украина способна сдержать Россию: в ISW назвали ключевые условия, как остановить оккупантов

ВСУ сдерживают натиск оккупантов на поле боя. Украина способна остановить дальнейшее продвижение врага и стабилизировать ситуацию на фронте при условии своевременной военной поддержки партнеров в сочетании с санкциями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Что заставит прекратить продвижение россиян?

В отчете говорится, что ВСУ "доказали свою эффективность в сдерживании продвижения российских войск и проведении успешных контрнаступлений, особенно при условии их хорошего личного состава и оснащения".

В частности, Украина заставила врага вывести свои подразделения из Киевской области и других регионов севера Украины в апреле 2022 года, освободила значительную часть Харьковской области во время контрнаступления в сентябре и октябре 2022 года, а также заставила Россию оставить правобережную Херсонскую область в ноябре 2022 года.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Силы обороны "нанесли России непропорционально высокие потери по сравнению с объемом достижений", заставляя агрессора тратить время, человеческие ресурсы и технику на изнурительные наступательные действия.

Специалисты напомнили, что защитники Украины также сорвали российские наступления на север Харьковской и Сумской областей весной 2024 года и в январе 2025 года соответственно. Указывается, что Украина заставила Россию начать позиционную войну, которая лишает страну-агрессора возможности проводить оперативный манёвр.

Своевременная и достаточная западная военная помощь и продажа оружия Украине, в сочетании с решительными экономическими мерами США и других западных стран против России, могут позволить Украине остановить продвижение России на поле боя, особенно если украинские войска будут использовать свои хорошо развитые укрепления в Донецкой области,

– пишет ISW.

