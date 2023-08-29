Такое мнение 24 Каналу предположил политолог-международник Руслан Осипенко. Тогда можно с силовой позиции посадить россиян за стол переговоров и дать им время убраться с украинских территорий.

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Россиянам стоит убегать уже

Руслан Осипенко напомнил, что россияне оправдывали войну "защитой" русскоговорящего населения в Донецкой и Луганской областях. Поэтому, когда Украина вернет эти временно оккупированные территории, автоматически продемонстрирует, что подобный сценарий возможен и для Крыма.

"Таким образом, есть смысл не терять наших людей, а с силовой позиции посадить за стол переговоров россиян и дать им определенное время, чтобы они собрали свои вещи и переехали на тот край на резиновых лодках в Россию. Если не поймут, армия, забравшая Донецк и Луганск, может легко забрать и Крым. Просто тогда будет разгромлена их группировка", – пояснил он.

Руслан Осипенко о предполагаемом сценарии по Крыму: смотреть видео

Отметим, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главной целью нашей страны является минимизация жертв. Он убежден, что можно политически "дожать" Россию, когда ВСУ будут возле Крыма.

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