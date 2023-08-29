Таку думку 24 Каналу припустив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. Тоді можна із силової позиції посадити росіян за стіл перемовин і дати їм час забратися з українських територій.

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Росіянам варто тікати вже

Руслан Осипенко нагадав, що росіяни виправдовували війну "захистом" російськомовного населення у Донецькій та Луганській областях. Тому коли Україна поверне ці тимчасово окуповані території автоматично продемонструє, що подібний сценарій можливий і для Криму.

"Таким чином є сенс не втрачати наших людей, а з силової позиції посадити за стіл перемовин росіян і дати їм певний час, щоб вони зібрали свої речі і переїхати на той край на резинових човнах в Росію. Якщо не зрозуміють, армія, яка забрала Донецьк і Луганськ, може легко забрати і Крим. Просто тоді буде розгромлене їхнє угрупування", – пояснив він.

Руслан Осипенко про ймовірний сценарій по Криму: дивитись відео

Зазначимо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що головною метою нашої країни є мінімізація жертв. Він переконаний, що можливо політично "дотиснути" Росію, коли ЗСУ будуть біля Криму.

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