Основна маса, яка все ж наважується відвідати Крим, – мешканці так званих прикордонних районів. Наприклад, Краснодара. Про це 24 Каналу зазначив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Погоня за туристами

Росіяни не хочуть їхати в Крим. Якщо минулого року вони скасовували свої бронювання, то цьогоріч навіть їх не робили. За серпень 2023-го середня кількість бронювань склала 40%. Про це пише CNN з посиланням на дані окупаційної адміністрації.

Декілька сотень кілометрів до лінії фронту. Нормальна людина в таке місце не поїде. Я не уявляю як можна відпочивати на воєнній базі. Це курорт який може злетіти в повітря у будь-яку хвилину,

– відзначив Фейгін.

Та окупанти не здаються. Вони заохочують потенційного "руського туріста" усілякими знижками та безкоштовними пільгами. А ще агітують йти на війну. На набережній в Алушті встановили мобілізаційний пункт, де роздають рекламні буклети та роблять фото зі зброєю.

"Такі намети вони встановлюють по всій Росії. Дивна річ – рекламувати те, що ти можеш померти. Але це все кроки до того, щоб населення звикло до війни. Його треба привчити, що контракт чи ні – там просто будуть забирати і все", – додав правозахисник.

Марк Фейгін про події у Криму: дивитись відео

Зазначимо, що й раніше росіяни проводили свою агітацію в тимчасово окупованому Криму вишукуючи потенційних контрактників. Вони часто робили публікації в соцмережах та знімали відеоролики із закликом йти на війну, обіцяючи "золоті гори".

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