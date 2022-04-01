Что можно показывать во время войны, а что нет: советы, как не стать информатором врага

Едва ли не самыми большими корректировщиками российских обстрелов в Украине являются социальные сети. Благодаря военным аналитическим системам россияне внимательно отслеживают все комментарии и сообщения. Поэтому сейчас важно не помогать врагу по неосторожности.

В Украине идет война, а враг оперативно черпает информацию от самих украинцев. Журналисты 24 канала собрали советы спецслужб о том, как освещать информацию о боевых действиях, не мешая собственной стране.

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Сейчас информация – тоже оружие. Однако использовать ее нужно с умом. В Службе безопасности Украины отметили, что цена опрометчивости – слишком высока.

Категорически запрещено фотографировать или снимать:

военные объекты;

перемещение подразделений Вооруженных сил Украины;

личные данные наших бойцов, места их дислокации и районы выполнения задач;

номера автомобилей и военной техники;

блокпосты территориальной обороны;

местонахождение и работу ПВО;

точные адреса или координаты ведения боевых действий;

местонахождение объектов гражданской защиты.

Нельзя вести прямой эфир или стримить для соцсетей:

когда летит ракета, а также место, в которое она попала;

места обстрела и попадания снарядов;

любые идентификаторы, по которым можно определить место обстрела. Речь идет о названии улиц, остановок, магазинов и т.п.;

оценивать последствия ушибов.

Как правильно говорить о войне

Правдивую информацию о войне на Украине нужно показывать. Ведь весь мир должен знать о преступлениях, совершенных российской армией. Однако важно распространять данные так, чтобы враг:

не знал, где дислоцируются наши военные;

не имел оперативной информации о причиненном им ущербе;

не мог быстро скорректировать обстрелы;

не идентифицировал уязвимые точки для ударов. То есть больницы, госпитали, склады с продуктами, нефтебазы, логистические хабы и т.д.

Что можно и нельзя показывать и стримить во время войны / Инфографика 24 канала

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Каждое сообщение и комментарий могут помочь оккупантам

Мнение о том, что "эту информацию и так уже все знают", или "российские спецслужбы не перечитывают все" – неправдива. А ведь враг использует специальную методику OSINT, то есть open source intelligence. Она ищет и анализирует информацию в соцсетях и других доступных для массы источниках.

Россияне могут определить возможное место жительства каждого, кто активно пользуется соцсетями. К примеру, они анализируют фотографии с геометками. Поэтому, когда вы пишете, что слышали взрывы, система автоматически обрабатывает эту информацию и отмечает ваш район. Больше о том, как работают российские системы – читайте здесь.

Поэтому очень важно знать все правила публикаций во время войны. Ведь неосторожное сообщение может уменьшить обороноспособность Украины или же привести к смерти военных или гражданских.

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