В Україні триває війна, а ворог оперативно черпає інформацію від самих українців. Журналісти 24 каналу зібрали поради спецслужб про те, як висвітлювати інформацію про бойові дії, не шкодячи власній країні.

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Зараз інформація – також зброя. Однак використовувати її потрібно з розумом. У Службі безпеки України наголосили, що ціна необачності – надто висока.

Категорично заборонено фотографувати або знімати:

військові об'єкти;

переміщення підрозділів Збройних Сил України;

особисті дані наших бійців, місця їхньої дислокації та райони виконання завдань;

номери автомобілів та військової техніки;

блокпости територіальної оборони;

місця розташування та роботу ППО;

точні адреси або координати ведення бойових дій;

місця розташування об'єктів цивільного захисту.

Не можна вести прямий ефір або стрімити для соцмереж:

коли летить ракета, а також місце, в яке вона влучила;

місця обстрілу та влучення снарядів;

будь-які ідентифікатори, за якими можна визначити місце обстрілу. Мовиться про назву вулиць, зупинок, магазинів тощо;

оцінювати наслідки ударів.

Як правильно говорити про війну

Правдиву інформацію про війну в Україні потрібно показувати. Адже весь світ має знати про злочини, які здійснює російська армія. Однак важливо поширювати дані так, аби ворог:

не знав, де дислокуються наші військові;

не мав оперативної інформації про завдану ним шкоду;

не міг швидко скоригувати обстріли;

не ідентифікував вразливі точки для ударів. Тобто лікарні, госпіталі, склади з продуктами, нафтобази, логістичні хаби тощо.



Що можна і не можна показувати й стрімити в час війни / Інфографіка 24 каналу

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Кожне повідомлення та коментар можуть допомогти окупантам

Думка про те, що "цю інформацію і так вже всі знають", або ж "російські спецслужби не перечитують усе" – неправдива. Адже ворог використовує спеціальну методику OSINT, тобто open source intelligence. Вона шукає та аналізує інформацію у соцмережах та інших доступних для загалу джерелах.

Росіяни можуть визначити ймовірне місце проживання кожного, хто активно користується соцмережами. Наприклад, вони аналізують фотографії з геомітками. Тому коли ви пишете, що чули вибухи, система автоматично обробляє цю інформацію та відзначає ваш район. Більше про те, як функціонують російські системи – читайте тут.

Тому дуже важливо знати усі правила публікацій під час війни. Адже необережний допис може зменшити обороноздатність України або ж призвести до смертей військових або цивільних.

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