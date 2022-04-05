То, что мы можем увидеть в Мариуполе, перекроет Бучу в 100 раз, – Арестович

5 апреля 2022 , 23:15
Читати новину українською

Источник:

Алексей Арестович в инстаграме

Алексей Арестович предположил, что Украина и мир может ужаснуться от того, что увидит в других оккупированных городах. По его словам, Мариуполь перекроет Бучу в 100 раз.

Об этом советник главы Офиса Президента сообщил в специальном интервью Татьяне Поповой, рассказывая о ситуации на фронте в 41 день войны.

Читайте также Небендзя эпично оговорился, подтвердив, что трупы мирных за собой оставили русские солдаты

Новость дополняется… 

 

Автор: Олег Васьків