То, что мы можем увидеть в Мариуполе, перекроет Бучу в 100 раз, – Арестович
5 апреля 2022 , 23:15Читати новину українською
Источник:Алексей Арестович в инстаграме
Алексей Арестович предположил, что Украина и мир может ужаснуться от того, что увидит в других оккупированных городах. По его словам, Мариуполь перекроет Бучу в 100 раз.
Об этом советник главы Офиса Президента сообщил в специальном интервью Татьяне Поповой, рассказывая о ситуации на фронте в 41 день войны.
Читайте также Небендзя эпично оговорился, подтвердив, что трупы мирных за собой оставили русские солдаты
Новость дополняется…