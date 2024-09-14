Чтобы мобилизация окончательно заработала: Дикий назвал 2 критические вещи, которые необходимо доработать

В законе о мобилизации необходимо доработать несколько вопросов, чтобы она окончательно заработала.

Что именно нужно улучшить – в разговоре с 24 Каналом поделился ветеран войны с Россией Евгений Дикий.

К теме Можно ли отказаться от повестки: случаи, когда не предусмотрена юридическая ответственность

Военный учет и не только

По словам Дикого, закон о мобилизации только упорядочил воинский учет, не усилив ответственность за уклонение от него.

Также он не ввел предельный срок службы для тех, кто уже почти три года защищает Украину от страны-террориста России.

Это, по моему мнению, две критические вещи, необходимы для того, чтобы мобилизация окончательно заработала <..> Я не исключаю, что осенью придется это делать,

– отметил ветеран войны с Россией.

И добавил, что многим людям, как оказалось, хватило простого упорядочения военного учета, чтобы они вспомнили о своем долге и пошли его выполнять.

Смотрите также "Боевая" повестка: что это за документ и как его вручают

Нужно было всего лишь напоминание со стороны государства. Хотя с большой вероятностью первая волна начнет спадать. Что более, Россия бросит все резервы, чтобы сорвать мобилизацию. Тогда, возможно, придется делать какие-то следующие шаги для ее усиления.

Также важный шаг, которого ожидаем, – нормализация ситуации рекрутингом. Якобы Генштаб уже объявил, что позволит военным частям самостоятельно проводить рекрутинг и мобилизовать людей напрямую и добровольно. Объявить – объявил, но "нормативки" еще соответствующей нет. Как только ее подпишут, я буду значительно спокойнее,

– констатировал Евгений Дикий.