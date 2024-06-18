Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что Украине нужны также военные и сохранение логистики. Наша страна должна объединиться для контрнаступления на всех уровнях, ведь без этого оно невозможно.

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Условия для контрнаступления

По словам Сазонова, окно возможностей прорыва Россия не использовала, имея примерно полгода. Именно тогда Украина имела сложную ситуацию из-за задержки военной помощи от США.

Сейчас контрнаступление украинских военных будет зависеть от нескольких условий:

накопление вооружения от союзников;

время, за которое в ряды ВСУ присоединятся военные, проходящие сейчас обучение в Украине и за рубежом;

сохранение логистики Украины.

После этого этот массив, спектр всех событий может дать основания для перехода в контрнаступление или дать основания для его прогноза в будущем,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Однако стоит отметить, что сейчас первоочередной задачей ВСУ является остановка российского давления, накопления сил, средств и внутренняя стабильность в стране.

Только тогда, когда мы объединимся в единый кулак, тогда этот кулак можно будет напрямую применять на линии фронта,

– отметил Сазонов.

Также он напомнил слова Сырского о том, что сейчас наша страна переходит в фазу активной обороны. Сейчас никто не владеет информацией о том, какие типы и виды оружия, в каком количестве нужны ВСУ для контрнаступления. Также все зависит от возможностей россиян. Хотя уже наблюдаем, что оккупанты не имеют много возможностей, например, для дальнейшего наступления на Харьковскую область.

Но до раскола еще очень далеко,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.