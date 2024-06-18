Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що Україні потрібні також військові та збереження логістики. Наша країна повинна об'єднатись для контрнаступу на всіх рівнях, адже без цього він не можливий.

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Умови для контрнаступу

За словами Сазонова, "вікно можливостей" прориву ЗСУ Росія не використала, маючи приблизно пів року. Саме тоді Україна мала складну ситуацію через затримку військової допомоги від США.

Зараз контрнаступ українських військових буде залежати від кількох умов:

накопичення озброєння від союзників;

час, за який до лав ЗСУ приєднаються військові, які зараз проходять навчання в Україні та закордоном;

збереження логістики України.

Після цього цей масив, спектр всіх подій може дати підстави для переходу у контрнаступ або дати підстави для його прогнозу в майбутньому,

– підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

Однак варто зазначити, що зараз першочерговим завдання ЗСУ є зупинка російського тиску, накопичення сил, засобів та внутрішня стабільність в країні.

Тільки тоді, коли ми об'єднаємось в єдиний кулак, тоді цей кулак можна буде напряму застосовувати на лінії фронту,

– зазначив Сазонов.

Також він нагадав слова Сирського про те, що зараз наша країна переходить у фазу активної оборони. Наразі ніхто не володіє інформацією про те, які типи та види зброї, в якій кількості потрібні ЗСУ для контрнаступу. Також все залежить від можливостей росіян. Хоча вже спостерігаємо, що окупанти не мають багато можливостей, на приклад, для подальшого наступу на Харківську область.

Але до розколу ще дуже далеко,

– підкреслив військовослужбовець ЗСУ.