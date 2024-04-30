Что нужно сделать перед Пасхой: 7 дел на Страстную неделю
Традиции на Пасху различаются в зависимости от региона, но есть дела, которые до и во время этого праздника желательно сделать всем независимо от города, села и величины семьи.
24 Канал публикует список дел, которые стоит сделать накануне Пасхи. Этих обрядов и традиций придерживались наши предки, потому что верили, что именно так год будет счастливым.
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- Уборка в доме и во дворе
Перед Пасхой следует очистить дом. Советуют провести не просто уборку, но и избавиться от хлама в доме, перебрать вещи в шкафу, сделать генеральную уборку в тех местах, где моют реже всего.
До Чистого четверга стоит завершить и все садово-огородные работы, ведь заниматься тяжелым физическим трудом на церковные праздники нельзя.
Наши предки верили, что до Страстной пятницы надо завершить уборку и украшение жилья.
- Праздничный наряд и вышитые рушники
Издавна украинцы заранее готовили праздничный наряд и лучшие корзины к Пасхе. Было принято приобрести хотя бы одну новую вещь для себя и подарить обновку детям.
Конечно, хозяйки заботились и о полотенцах, которыми будут выстилать праздничные корзины.
- Праздничная корзина
Пасхи традиционно начинают выпекать в Чистый четверг. Одну большую пекут для пасхальной корзины, а маленькие – на гостинцы для родных.
А вот писанки и крашенки изготавливают в предпасхальную субботу. Также украинцы с давних времен берут писанки, когда идут в гости на Пасху и вручают их близким с пожеланиями здоровья, семейного счастья, достатка.Стоит знать. Крашанки отличаются от писанок орнаментом. Писанки разрисовывают, а крашанки варят в натуральных красителях.
Последняя неделя перед праздником:
- в понедельник вспоминают Святого Иосифа – его, как и Христа, предали люди;
- во вторник проводятся богослужения, где вспоминают притчи Иисуса Христа в Иерусалимском храме;
- в среду вспоминают Иуду, предавшего Иисуса за 30 серебряников;
- все уборки и домашние дела следует закончить до четверга.
- также в Чистый четверг следует искупаться до восхода солнца, чтобы получить защиту от болезней на весь год;
- в Страстную пятницу, некоторые верующие совсем отказываются от еды вплоть до вечерней службы;
- в Великую субботу проводят Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Христовом Воскресении.