Что нужно сделать перед Пасхой: 7 дел на Страстную неделю

Традиции на Пасху различаются в зависимости от региона, но есть дела, которые до и во время этого праздника желательно сделать всем независимо от города, села и величины семьи.

24 Канал публикует список дел, которые стоит сделать накануне Пасхи. Этих обрядов и традиций придерживались наши предки, потому что верили, что именно так год будет счастливым.

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Уборка в доме и во дворе

Перед Пасхой следует очистить дом. Советуют провести не просто уборку, но и избавиться от хлама в доме, перебрать вещи в шкафу, сделать генеральную уборку в тех местах, где моют реже всего.

До Чистого четверга стоит завершить и все садово-огородные работы, ведь заниматься тяжелым физическим трудом на церковные праздники нельзя.

Наши предки верили, что до Страстной пятницы надо завершить уборку и украшение жилья.

Праздничный наряд и вышитые рушники

Издавна украинцы заранее готовили праздничный наряд и лучшие корзины к Пасхе. Было принято приобрести хотя бы одну новую вещь для себя и подарить обновку детям.

Конечно, хозяйки заботились и о полотенцах, которыми будут выстилать праздничные корзины.

Праздничная корзина

Пасхи традиционно начинают выпекать в Чистый четверг. Одну большую пекут для пасхальной корзины, а маленькие – на гостинцы для родных.

А вот писанки и крашенки изготавливают в предпасхальную субботу. Также украинцы с давних времен берут писанки, когда идут в гости на Пасху и вручают их близким с пожеланиями здоровья, семейного счастья, достатка.

Крашанки отличаются от писанок орнаментом. Писанки разрисовывают, а крашанки варят в натуральных красителях.

Последняя неделя перед праздником: