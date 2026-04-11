"Война – взрыв величайшего зла"․ Эксклюзивное интервью с Блаженнейшим Святославом – главой УГКЦ

Перед Пасхой украинцы традиционно убирают дома, пекут куличи и собирают корзины. Но важно не забывать и о внутренней подготовке. Пока верующие готовятся к празднику, в храмах Украинской греко-католической церкви продолжается менее заметная, но гораздо более глубокая – духовная подготовка.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в эксклюзивном интервью 24 Каналу обратился к украинцам и рассказал, что нужно успеть сделать к Пасхе. Также Блаженнейший Святослав развеял распространенный миф об Украинской греко-католической церкви и высказался об РПЦ. Больше деталей – читайте в материале.

Что обязательно нужно сделать перед Пасхой?

Как в храмах УГКЦ сейчас идет подготовка к Пасхе?

Мы не только готовим храмы к Пасхе. Хотя это тоже очень кропотливый труд, порой невидимый, но мы стараемся готовить наши души к Пасхе. Поэтому во всех наших храмах и приходах происходят определенные события, связанные с этим приготовлением. Таких несколько.

Например, мы всегда поощряем и помогаем нашим людям, чтобы перед Пасхой каждый приступил к таинству исповеди и святого причастия. Это едва ли не главное условие приготовления к Пасхе. Также есть хороший обычай, когда в наших общинах, приходах проходят великопостные реколлекции. Это такие духовные упражнения, когда есть возможность пригласить просвещенного проповедника, который мог бы хорошо и доступно объяснить содержание наших празднований, обрядов.

Очень важным элементом приготовления есть и наши волонтерские организации или дела милосердия. Настоящий пост – это действо, которое всегда связано с молитвой и милостыней. Так что мы организовываем акции в наших общинах, касающиеся оказания помощи. Не только для тех, кто есть рядом, но и, в частности, для наших ребят на фронте.

Поэтому это время многих дел, которые действительно готовят наши сердца и души к встрече с воскресшим Христом. Духовно-аскетическая наша традиция связана с тем, чтобы сделать душу чувствительной к тому высшему духовному вечному миру, чтобы мы не очерствели в нашем настоящем.

Как церковь поддерживает ВСУ?

Большое количество украинцев Пасха будет встречать вне дома из-за российско-украинской войны. Это, в частности, и наши военные, которые на линии боевого столкновения денно и нощно защищают страну от врага. Можем с вами поговорить, как церковь заботится о военных, в частности посредством капелланства?

Главный ключ опеки – это быть рядом. Это – лозунг военного капелланства. Мы благодарны нашим священникам, которые очень щедро откликаются на зов церкви и зов нашего войска, чтобы послужить военнослужащим: быть там, где больше всего болит. Это – духовный клич, с которым наши священники пытаются идти туда, где наиболее опасно.

Очевидно, что мы поддерживаем наше войско и другим способом. Например, каждый наш приход что-то собирал для фронта. А Пасхальный период – это особое время, потому что во всех наших общинах женщины пекут паски для ребят на фронте. Наши волонтеры собирают пасхальные блюда.

В последнее воскресенье даже здесь, в Патриаршем соборе, мы освятили целую машину пасхальных блюд, которые прямо из нашего собора в Киеве уехали с капелланами-волонтерами на фронт. Я знаю, что есть очень много священников, даже наших епископов, которые, возможно, не являются штатными капелланами, но во время пасхальных праздников покидают свои теплые епархии, приходы и едут к нашим ребятам, чтобы быть рядом.

Но есть еще другой интересный способ, как быть вместе: это наши церковные средства коммуникации. Я знаю, что очень многие военнослужащие смотрят наше "Живое телевидение". Это тот способ совместной молитвы, чтобы перенести дух Пасхи туда, где просто нет другого способа пережить богослужение, эту пасхальную радость.

Все эти способы быть рядом, которые имеет современная культура, наша технология и механизмы духовной опеки, мы хотим открыть для нашей армии, чтобы наши девушки и парни на фронте почувствовали, что за их плечами стоит великий украинский народ; что мы о них помним, молимся за них, поддерживаем и, очевидно, ждем домой с победой.

В более чем 50 странах: сколько приходов УГКЦ есть в мире?

Есть еще одна категория украинцев, которые будут праздновать вне дома. Это, в частности, те, кто уехал из-за войны в другие страны или те, кто в течение длительного времени уже проживают в других государствах. Они тоже будут отмечать Пасху. Расскажите о работе Украинской греко-католической церкви за границей. Чем она отличается, сколько там прихожан?

Как-то так интересно, что буквально в последние годы во время полномасштабного вторжения мы все вспомнили, что является великим народом, что нас ориентировочно 60 миллионов – об этом даже президент говорит, – живущих в разных странах мира. Наша церковь пережила несколько волн глобализации, ведь наши священники и епископы отправлялись за границу вместе с нашими эмигрантами.

Так сложилось, что сегодня большинство своих структур наша церковь имеет за границей. Сегодня мы насчитываем 16 епархий-экзархатов в Украине, а 20 – за ее пределами. Это наша метрополия в Польше, Канаде, США, Бразилии. У нас около тысячи приходов, разбросанных по всему миру. Мы присутствуем как церковные структуры почти в 50 странах мира.

Я не знаю, имеет ли сегодня наше государство столько посольств по миру? Тысячу точно нет. Но кругом, где присутствуют структуры нашей церкви, там есть ее представительство, а также представительство украинской культуры и нашего народа. Мы стараемся поддержать тех людей, которые уехали за границу или родились уже там, возможно, являются украинцами в десятом поколении, как в Бразилии, но они создают общины украинцев и сегодня возрождают свое духовное единство с родной землей.

Полномасштабное вторжение тоже повлекло за собой очередную волну эмиграции, которая по большей части находится в странах Европы. Слава Богу, что мы имеем очень хорошую сеть присутствия наших структур в европейских странах, но не только. Например, мы открыли приход в Арабских Эмиратах. У нас есть четыре прихода в Израиле. Сегодня весь мир обращает свое внимание на Ближний Восток, но там есть украинцы. Там есть наши люди.

Сегодня мы ищем способ, как приготовить священника для Сингапура, для Японии, для того так называемого Дальнего Востока. То есть нашего цвета по всему миру, как говорит наша пословица. Но лозунг нашего пастырства для наших людей за границей является следующим: твоя церковь всегда и везде с тобой.

Мы ищем разные современные методы, как творить единство того глобального мирового украинского общества от Австралии до Канады, от Аргентины до Казахстана. Мы творим одну единственную большую украинскую семью, которая объединена в нашей церкви.

Как церковь выбирает, где за границей не хватает метрополии или, возможно, храма? От чего вы отталкиваетесь? Например, ОАЭ звучит как нечто очень экзотическое, но мы понимаем, что там есть большое количество украинцев.

Нашу церковь во всем мире привезли верующие люди. Очевидно, что первыми всегда приезжают, в частности, наши женщины, которые потом просят священника. Мы ищем разные механизмы, как направить его туда. Последний пример нашей структуры, которая была создана для украинцев за границей, – наш экзархат в Италии. Я был свидетелем того, как это произошло.

Когда я приехал как студент, в Италии был один прихожанин на всю страну. Но уже в 1994 – 1995 годах была массовая волна наших женщин там. Женщины просили присутствия нашей церкви. Мы, как студенты, спонтанно вышли к нашему народу, чтобы совершить литургию, исповедовать, вместе отпраздновать праздники.

Сегодня в Италии мы имеем почти 140 приходов, ориентировочно сотню священников. Очевидно, что тогда нужно было их объединить в одну структуру. Папа Франциск создал экзархат для украинцев в Италии. Сегодня мы имеем украинского епископа, у которого свой дом в Риме. Представьте себе, кроме Папы, в Риме есть еще какой-нибудь другой епископ. Есть украинский греко-католический владыка. Эта история становления этой структуры как раз показывает, что именно наш народ, который хотел и просил свою церковь, – получил ее.

О русской православной церкви

Хочу поговорить о тех вызовах, которые нашей стране и религиозной общине в Украине и за рубежом придется преодолеть. Это – русская церковь. Хотя это влияние и отступает, но все еще остается. В одном из своих интервью вы говорили о том, что русский мир превращает религию в оружие. Чувствуется ли сейчас это влияние так сильно, как раньше, на украинское общество во время войны?

Думаю, что нужно утвердить, что все же те годы колонизации русской церковью нашего украинского народа еще дают о себе знать. Потому что церковь – это не только какая-нибудь церковная структура или организация. Хотя сегодня мы имеем соответствующие законы, которые следят, чтобы не было институционального влияния на Украину из государства-агрессора, но церковь – это не только институт, это взаимоотношения, обычаи, культура.

Поэтому присутствие русской религиозной культуры в Украине еще достаточно сильно. Иногда люди даже не осознают, что они находятся в сфере русской духовной культуры. А государство-агрессор очень умело, мастерски инструментализирует обычаи, религиозные чувства и превращает их в оружие. Это мы наблюдаем не только в Украине, но и за границей.

Кстати, многие мне рассказывают из наших общественных деятелей, что порой многие граждане Украины, переезжая в страны Европы, приходят в украинские общины и там впервые учатся разговаривать на украинском языке. Не только разговаривать на украинском, но и молиться по-украински. Перенимают вместо русских украинские пасхальные и рождественские обычаи.

Таким образом, эта духовная украинская культура начинает освобождать народ от того колониального российского влияния. А на самом деле этот феномен не только инструментализации религии, но и превращения его в оружие, четко присутствует в последних мутациях доктрины, в частности политической доктрины Русской православной церкви.

Кстати, Европейский совет церквей официально осудил доктрину русского мира, назвав ее юридической. Это совет церквей, к которой принадлежат не только православные церкви разных стран Европы, но и протестантские. Итак, есть определенное сопротивление со стороны мирового христианства разных конфессий против такого превращения христианства в оружие. И это не просто так. Потому что здесь говорится о вероятности христианской проповеди.

Если современный человек слышит, что тот, кто проповедует Бога, который является любовью, затем превращает религию в средство убийства, то он перестает доверять такому религиозному деятелю или религиозной структуре. Поэтому доктрина русского мира действительно вызов для вероятности христианской проповеди в третьем тысячелетии. Это вызов не только для православных христиан, но и для всех тех, кто называет себя учениками Христа.

Какой вызов стоит перед Украиной?

Есть люди, какие до сих пор думают, зачем им эти традиции, зачем отмечать Рождество, Пасху, другие праздники. Они были под влиянием русской пропаганды, возможно, даже русской церкви. С чего бы вы посоветовали им начать знакомство со своим украинским: с церковью, историей, культурой?

Знаете, одна молоденькая девушка 18 лет во Франции сказала мне такую фразу: "Не знать своих корней – значит стать перекати-полем". Иногда, когда кто-то испытывает чувство ностальгии, тогда он понимает, что должен открыть свои корни. Иногда мы начинаем ценить что-то только тогда, когда начинаем его терять.

Думаю, голос этой молодой украинки очень важен для украинцев даже в Украине. Потому что это парадокс. Знаете, наше традиционное Запорожье, которое взращивает русские пасхальные традиции, потеряло свои корни на своей родной земле. Поэтому, видимо, перед нами еще есть большой вызов и труд духовной деколонизации украинского общества.

Это очень непростой процесс, потому что наши обычаи, выходящие далеко за пределы духовной жизни, составляют часть нашей личности. Нам нужно меняться. Но если мы не откроем свои собственные корни, то даже на родной земле превратимся в такое перекати-поле, которое очень легко будет какому-нибудь агенту через общественные сети завербовать, вложить в руки оружие и побуждать совершить очередной теракт в Украине. К сожалению, эти случаи мы имеем.

Поэтому важно открыть свои корни, вспомнить, как говорил Тарас Шевченко, чьих родителей мы дети. Сегодня мировое украинство приглашает нас это сделать.

Буквально два месяца тому назад мы были в Бразилии. Там я встретил одну молодую девушку, которая приходила у меня брать интервью, кстати, на португальском языке. Я увидел, что у нее есть татуировка в виде надписи: "За свободу Украины!" Я так смотрю на нее и спрашиваю: "Вы украинка?" Она говорит: "Да, я украинского происхождения. Я горжусь тем, что я – украинка. Я так хочу поехать, чтобы ощутить мои корни на земле моих предков".

Так что действительно наш народ – это тысячелетнее дерево, которые имеют глубокие корни. Чтобы мы могли быть его зелеными ветвями, чтобы мы дали плод в нашей личной истории, нам нужно открыть свое духовное, культурное, национальные корни.

О подпольной церкви

В марте 2026 года прошло 15 лет с момента вашей интронизации – бурный период для Украины. Какими тогда были ваши мысли, ощущение относительно церкви, Украины и как они изменились за это время?

Я в то время был епископом для украинцев в Аргентине. Я видел, как в Латинской Америке наш народ, наши девушки и парни сохраняют свою культуру, как ценят свои корни, о чем мы говорим. И тут церковь зовет меня в Киев. Я приехал – это было время Януковича – и увидел, как во всех высоких кабинетах засели люди, которые не хотели говорить со мной на украинском языке. Я встретил в столице Украины волну настоящей российской колонизации.

Некоторые из них думали, что это навсегда. Все то, что было украинское, испытывало определенное сопротивление. Я помню, что тогда даже нашу церковь пытались выбросить из общественного, медийного пространства. За украинское слово и за украинскую церковь мы тогда должны были очень тяжело бороться. Но мы не знали, что нас ждет.

Когда я принимал это призвание от нашего синода 15 лет назад, то не мог подумать, что нас ожидает Революция Достоинства, когда нашей церкви нужно будет со своим народом на Майдане Киева. Мы не знали, что нас ожидает оккупация Крыма, Донбасса, где мы имеем наши храмы и общины. Я не мог подумать, что наш кафедральный собор в Донецке будет закрыт и опечатан.

Мы пережили такой интересный опыт пандемии коронавируса, где церковь должна была понять, научиться отличать, что есть главное, а что – второстепенное, отличать содержание от формы, где даже в религиозной среде мы дооценили реальность и реальность виртуального мира, наших онлайн-трансляций или иного способа передачи слова Божьего и Христова Евангелия.

Но никогда нам не пришло в голову, что может начаться полномасштабное вторжение, когда нас с вами как народ, в один день обречены на смерть, отнимут право существовать. Когда кто скажет, что быть украинцем означает принадлежать к какой-то идеологии, и что права на существование таких людей нет в современном мире.

На всех этих этапах очевидно, что церковь была призвана играть роль не только матери и учителя своего народа, но и души того народа. Защищать его, часто обращаться к миру от его имени, объяснять, в чем состоит содержание нашей борьбы, чтобы, как говорил Шевченко, на весь мир услышали, что творилось в Украине, за что погибала, за что слава казацкая во всем мире стала. Итак, я бы никогда не мог подумать 15 лет назад, что перед нашей церковью предстанут такого рода вызовы.

Но сегодня мы можем только поблагодарить Господа Бога, что мы были способны устоять. У меня такое чувство, что мы развивали сеть нашего присутствия не только в Канаде, США, Австралии, Бразилии, но и на Донбассе, на Слобожанщине, в Крыму, на Юге Украины, на наших центральных землях именно для того, чтобы, возможно, однажды принять всех тех, кто придет к нам как внутренне перемещенные лица, которые будут искать в церкви спасения, помощи, защиты.

Все те 35 лет после выхода нашей церкви из подполья здесь, в Украине, мы разрастались, перестраивались, чтобы быть способными встать на этот поединок с врагом, который сегодня пришел на нашу землю, чтобы отнять у нас право на существование. Мы достойно уже пятый год ведем нашу борьбу.

В одном из своих интервью вы рассказывали, что влияние на выбор быть священнослужителем наложили события, которые происходили в вашем детстве. К сожалению, мы продолжаем прежнюю тему подполья Украинской греко-католической церкви. Это, в частности, скрытые служения в вашем семейном доме. Как тогда в детстве формировалось видение церкви и вообще украинской идентичности?

Если сегодня погружаться в детские воспоминания о церкви, для меня лично это слово не означало храма или видимых торжественных богослужений. Нет, церковь для меня тогда означала сообщество людей, которым можно доверять. Это были свои люди, среди которых было безопасно. Я это очень живо помню.

Мы жили в двойной действительности: одна – общественно-духовного сопротивления коммунистической власти, где нас учили молиться, верить в Бога, праздновать наши праздники; и совершенно другая действительность, когда ты выходил из дома и шел в советскую школу или в любой другой общественный институт, и, очевидно, ты там слышал совершенно иного типа мировоззрение. Но в какой-то момент в подростковом возрасте мы, тогдашние дети, поняли, что советские коммунистические идеологи не верят в то, чему нас учат.

Мы тогда осознали, что подлинность в том, что мы называли церковной, духовной жизнью. Сегодня я так вижу, что мои воспитатели – дедушка, бабушка, те, которые меня учили молиться, – для нас, поколения тех детей, прошедших через опыт подпольной церкви, были настоящими университетами, научившими нас подлинной истории нашего народа. Они научили нас петь гимн Украины. Рассказали нам о национально-освободительном движении, участниками которых очень часто являлись.

Это сформировало меня как личность и, возможно, сделало способным противостоять всем тем рудиментам советского механизма, который, к сожалению, сегодня и жив уже в другой форме, как мы говорили о современной форме того же змея под названием "русский мир". Поэтому действительно семья – это круг тех людей, которые были готовы к испытаниям за свои религиозные убеждения.



Многие наши священники, с которыми мы общались, отбыли заключение. Некоторые по два или три раза. Мы, тогда чувствовали, как юноши, что это что-то настоящее, что-то такое, за что стоит отдать свою жизнь. Тогда, возможно, родились мысль и восхищение, что стоит это продолжать; быть такими же, как они. Я понемногу присоединился к этой сети, которая была названа "Подпольная духовная семинария", где циркулировали разные запрещенные книги, переписывались лекции по истории церкви, по догматике. Так начался мой путь к священству.

"Бабушка прятала все вышиванки": воспоминания с детства о подготовке к Пасхе

Мы с вами говорим в канун Пасхи, и церковь, о которой вы только что говорили, – это не только о храме, молитве, но и о традициях, культуре, которые адаптируются к региону, к стране, к разным обстоятельствам. Были ли у вас в детстве такие традиции, обычаи, которые вам до сих пор греют сердце?

Было очень много разных обычаев, но один из них был такой, что Пасха, или пасхальные праздники, у меня ассоциировались с чистотой. Мы все чистили, мыли, убирали двор, белили деревья, но тогда также мне сказали, что очень важно позаботиться о чистоте собственной души, совести. Моя бабушка выращивала цветы. Все должно быть украшено.

Итак, такие обычаи были связаны с домашними хлопотами. Но они отражали тот момент приготовления, что Пасха – это новое начало. Это – перезапуск твоей жизни. Это что-то, что является новым этапом, новой возможностью что-то оставить позади, войти в обновление. Тот воскресший Христос, этот праздник всегда был связан с радостью, светлостью.

Я помню, что Пасха – это всегда был день вышиванок. Помню, что на Великий пост моя бабушка всегда прятала все вышиванки, все светлое, все вышивки, которые были в нашем доме. Затем, очевидно, перед Пасхой это все стиралось. А тогда, когда приходил День Пасхи, – все снова торжественно занимало свои места.

Это был момент невероятной красоты, той эстетической, культурной составляющей, которая формирует мировоззрение и сердце молодого человека. Вот такие у меня домашние воспоминания о приготовлении к Пасхе.

"Войны начинают грешные люди"

Большое количество людей задает иногда себе вопрос, почему именно им пришлось это пережить, почему Россия пошла на такое. Очень хороший ответ дал Артур Дронь, писатель и ветеран:

"Обвинить в войнах Бога – удобно и просто, ведь среди нас всех он здесь один всемогущий. Но не Бог заезжал танками на северную Салтовку в Харькове. Не Бог отправил пулю "Туристу" в грудь. Не Бог обстрелял сотни церквей на Востоке Украины. Не Бог уничтожил Бахмут и Мариуполь. Это сделали люди. Их где-то 143 миллиона. Россияне. Это они сделали выбор уничтожать украинцев, пересекли границы Украины военной техникой, убивают наших людей, разрушают наши дома. Все войны начинают и ведут люди. Эту войну – россияне".

А как церковь объясняет войны, которые происходят в мире?

Артур Дронь – это мой друг. Мне так приятно, что мы дружим с ним уже много лет. Каждый раз, когда он рождает новые тексты, поэзию, он ко мне приезжает. Иметь привилегию услышать стих из уст автора – это нечто удивительное. Я так на него смотрю, как он меняется в течение этой войны, какой он стал после ранения, как он осмысливает то, что с ним произошло. Он делает это с позиции веры.

Это действительно такой галицкий греко-католик, наш паренек, родившийся в обычном приходе, который исследует сегодня мир через призму своего духовного опыта, который он получил в нашей обычной сельской общине. Он дает такие глубокие ответы, очень правильные. Кстати, он очень любит и для него важно сверять эти ответы с, возможно, каким-то церковным авторитетом. Но он это делает досконально.

Я считаю его одним из лучших современных богословов. Я зацитировал его текст на форуме украинских богословов в этом году. Он дает ответ, что действительно война – это взрыв величайшего зла. Не Бог войны начинает, а грешный, преступный человек. А для того, чтобы победить, нам нужно быть морально и духовно сильнее нашего врага. Поэтому так важно во время этого преступления обрести Бога и с ним не потерять своих взаимоотношений. Поэтому так важна вера в Бога во время войны.

Хочу вам подтвердить, что действительно война – это время потери, а затем обретения смысла. Этот вопрос "почему" сегодня беспокоит всех. Думаю, нет такого человека, независимо от конфессии и национального культурного происхождения, который бы не думал, почему это произошло, почему такие страдания. Это экзистенциальный вопрос, которое беспокоит сегодня нас, тех, кто терпит эту войну. На эти вопросы найти ответ можно только тогда, когда мы найдем связь с наивысшим добром, с тем, кто есть наша жизнь и воскресение.

Мы говорим с вами в пасхальное время. Вот Артур Дронь это нашел. Он через то свое отношение с Богом (потому что вера – это отношение с Богом) осмысливает свой ужасный опыт войны, в которую его забросила молодая жизнь. Сегодня мы чувствуем, что миг войны – это момент тоже великого обретения Бога, мгновение обращения. Сегодня наши храмы переполнены.

Это, возможно, такой парадокс, но даже статистика говорит, что за время полномасштабного вторжения наша церковь выросла в полтора раза. В частности, там, где нас считали уничтоженными еще сто лет назад. Это центральная, восточная, южная часть Украины. Потому что наша церковь сегодня помогает людям обрести смысл их боли и страдания. Мы верим в страдавшего Бога, ставшего человеком, который реально присутствует в каждом человеческом страдании.

Поэтому наше уважение к человеку, который в страдании, в нужде, – это не только какая-то филантропия. Нет, это религиозное уважение к страдающему Христу, который присутствует в том человеке. Мы верим в Бога, который уничтожил смерть. Воскресший Христос и есть ответ Бога на все страхи, сомнения, вопросы человека. Именно потому, что Христос воскрес из мертвых, мы знаем, что смерть не есть конец.

Зло не имеет последнего слова, а жизнь будет иметь продолжение. Но, очевидно, на эти вопросы каждый должен найти свой личный ответ, но кроется она в диалоге, общении, которое мы называем верой.

Кому можно приходить в церковь УГКЦ?

Как греко-католичка, могу сказать, что в обществе до сих пор существуют определенные стереотипы в отношении церкви и канонов, которые ни в коем случае нельзя нарушать, потому что грех и в церковь не пустят. Например, без платка нельзя прийти в церковь. Как вы относитесь к таким стереотипам? И можно ли в церковь прийти человеку, даже если он не греко-католик, но ему в ту минуту плохо на душе?

Приглашаем всех. Пасха – это день открытых дверей в прямом и переносном смыслах. Даже когда вы заходите в церковь и обычно видите иконостас и закрытые царские врата, всю эту светлую неделю после Воскресения даже эта дверь будет открыта. Поэтому очевидно, что иногда человек создает массу обычаев, ничего общего не имеющих с настоящей апостольской традицией.

Традиция означает tradere (с латинского – 24 Канал) – передавать возможность встречи. Это апостольская традиция. Как раз церковь – это сообщество, где можно встретить воскресшего Христа, сегодня присутствующего между нами, поэтому я приглашаю всех. Иногда, когда здесь, в Киеве, мне приходится общаться с разными людьми, я чувствую себя разрушителем предубеждений и стереотипов.

Помню, когда-то, когда служил в советской армии, я был военным медиком, и приходит ко мне замполит и говорит: "Славик, как ты можешь верить в Бога? Ты же образованный человек". А я говорю: "Именно потому, что я образованный человек, потому я и верю в Бога".

Итак, советский период создал массу разных стереотипов. К сожалению, определенные советские церковники подыгрывали тем стереотипам, за что получали ордена и медали от советской власти. Я думаю, что настоящая церковь и христиане как раз и выступают разрушителями этих стереотипов. Поэтому приглашаем всех, пусть упадут все замки, все препятствия, которые не дают вам возможность осуществить первый шаг навстречу воскресшему Христу.

Обращение ко всем украинцам

Спасибо, что вы поделились с нами важными тезисами, особенно в канун светлой Пасхи. Возможно, в завершение у вас будет короткое пожелание для украинцев в этот непростой год?

Я хочу вас всех попросить: не дайте никому обесценить Пасху. Пусть эта Пасха для вас будет мгновением этакого рестарта, нового начала. Христос воскресает, Он выходит из гроба для того, чтобы все темное наполнить светом, все раненое – исцелить, все, что замерло, – оживить.

Поэтому, когда вам не хватает оптимизма, силы, когда у вас опускаются руки, поверьте, что Христос воскрес из мертвых. Пусть эта Пасха для вас всех будет мгновением обновления, рестарта программы, которую мы называем нашей жизнью. Пусть эта воскресшая сила захватит вас, очарует в это время, и тогда вы сможете сказать: "Это правда, Христос воистину воскрес".