Что нужно сделать с россиянами после Путина и наступит ли для них это "после"

Интересно, а каких потерь должна понести мордорская орда, чтобы общество (не избранные интеллектуалы или просто хоть чуть наделенные умом от природы граждане, а именно "глубинный народ") задумалось над тем, что происходит?

О чем следует подумать фанатам войны

Сто тысяч? Двести? Триста? Миллион? Сколько еще мертвецов нужно положить в холодильники, отправить домой по частям, чтобы ослабить культ смерти, царящей на России?

Не пропустите Мир с россиянами всегда временный, есть только один путь победы над ними

Сколько инвалидов на колясках и костылях должно просить милостыню на рынках, прыгать на перекрестках между машинами с протянутой рукой?

Сколько зверья, которая почувствовала вседозволенность украинских буч и ирпеней, должна показать гнилые зубы в российских городах?

Какой будет Россия после Путина

Немцев после Гитлера заставляли руками разбирать массовые захоронения. Их носом тыкали в совершенное зло. Что нужно сделать с россиянами после Путина? И будет ли для них "после Путина"?

Будут ли "по всей Руси Великой" памятники и бюсты великому питерскому гопнику? Мемориалы "героям" этой колониальной войны с бронзовыми холодильниками и стиральными машинами в композиции? Скульптурные группы из гранита на сюжет "русские богатыри насилуют украинскую 14-летнюю поклонницу НАТО"? И обелиски в честь уничтожения Мариуполя?

Новый культ смерти – он вполне реален. Если я понимаю это, поверьте, и в Москве это понимают.

"Герой" Донбасса Моторола – это о чем? Они штампуют себе новый пантеон для поклонения. Это не просто покойники гниют в наших посадках, не просто трупы оккупантов закапывают по всей России. Это – жертвоприношение российскому богу войны, на примерах которых они будут калечить следующее поколение.

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Орками не может править эльф

Путин для России оказался уникальным выбором. Именно тем кусочком пазла, который окончательно создал и показал миру ее настоящий неукрашенный образ. Сдул пудру с прыщавой рожи, так сказать.

Странно было бы, если бы орками правил эльф. Правда? Сейчас полное соответствие формы, содержания и управления. И никакие потери не заставят орков усомниться во власти Черного Властелина. Что весит жалкая орчья жизнь перед великой целью подчинения Мордору всего Средиземья?

А жалкие островки разумной жизни, рассеянные Россией, к сожалению, обречены на вымирание, на эмиграцию, на тюрьмы, высылки или на безнадежное согласие с линией правящей партии и великого вождя.

Важно – путинская армия терпит безумные потери в войне с Украиной: смотрите видео

Мертвецы, сироты, инвалиды и вдовы – не панацея от войны, это ее удобрение, ее хлеб, топливо. В России с ее культом "мертвых дедов" – это так. И я не уверен, что такие базовые вещи можно изменить внешним воздействием, как не вижу из чего в этой питерской плесени, что затянула 140-миллионную страну, может прорасти хоть что-то другое.