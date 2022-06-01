Кремлевская зависть
Все очевиднее, что Россия напала на Украину прямо из мести. По всем данным, в 2020-2021 годах уровень жизни в Украине почти сравнялся с российским.
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В Кремле не могли допустить, чтобы Украина обогнала РФ по уровню жизни |
Не простили чужое счастье
Было очевидно, что жизнь в Украине более привлекательна. Что через несколько лет уровень жизни в Украине превысит российский. Именно этого в Кремле не смогли допустить.
Актуальное Что будет с ценами на авто в Украине в условиях войны
Цель была именно в показательном разрушении Украины, уничтожении успешных предприятий, ни в какой не денацификации.
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