Кремлівська заздрість
Дедалі очевидніше, що Росія напала на Україну просто з помсти. За всіма даними, у 2020 – 2021 роках рівень життя в Україні майже зрівнявся з російським.
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У Кремлі не могли допустити, аби Україна обігнала РФ за рівнем життя / Фото hromadske
Не пробачили чуже щастя
Було очевидно, що життя в Україні привабливіше. Що за кілька років рівень життя в Україні перевищить російський. Саме цього у Кремлі й не змогли допустити.
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Мета була саме в показовому руйнуванні України, знищенні успішних підприємств, а ні в якій не денацифікації.
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