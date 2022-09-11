Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, выход на государственную границу в Харьковской области станет очень важным шагом для Украины.

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Тогда перед ВСУ предстанет новая задача – как удержать врага от нового возможного наступления.

Какая задача предстанет перед ВСУ

По словам Мусиенко, важно сделать невозможным сухопутное продвижение российских войск.

Для этого нужно максимально укрепить государственную границу всеми возможными средствами,

– подчеркнул он.

Военный эксперт предположил, что одним из вариантов сдерживания неприятеля может быть стена на границе. В этом случае Украина должна смотреть на опыт Израиля.

Израиль отгородился стеной от Сектора Газа / Фото Associated Press

Как Украина может укрепить границу

Также, по словам военного эксперта, есть другие методы укрепления границы. Как отметил Мусиенко, украинские военные должны позаботиться о наличии:

противотанковых рвов;

бетонных инженерных сооружений,

огневых точек укрепления.

Кроме того, нужно перебросить дополнительные средства мобильной артиллерии, позволяющие уничтожать врага на подходе к границе.

Также не нужно пренебрегать обычным минированием автодорог для того, чтобы уничтожать колонны вражеской военной техники,

– добавил Мусиенко.

"Идеально было бы иметь демилитаризированную зону в Белгород"

Однако, по словам военного эксперта, все это, к сожалению, не обезопасит приграничные территории и Харьков от ракетных обстрелов.

Если мы говорим о безопасности Харькова, идеально было бы иметь демилитаризированную зону хотя бы в российский Белгород, чтобы сделать невозможным применение врагом реактивной артиллерии,

– сказал Мусиенко.

В таком случае россия не сможет бить по городу из систем С-300 или установок типа "Смерч" или "Ураган".

Параллельно с укреплением государственной границы Украина должна наращивать мощность своей ПВО для того, чтобы эффективно противодействовать ракетным обстрелам со стороны россии.

Стрим Игоря Гаврищака и Александра Мусиенко: смотрите полное видео

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