Соответствующую информацию сообщили сами военные 11 сентября. Населенный пункт освободил 227-й батальон.

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ВСУ освободили новый населенный пункт в Харьковской области

11 сентября Великие Проходы под контролем штурмового 227 батальона,

– рассказал украинский военный.

Великие Проходы в Харьковской области освободили от оккупантов: смотрите видео

Следует вспомнить, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром 11 сентября сообщил, что наши Вооруженные Силы уже за 50 километров до выхода на государственную границу в Харьковской области.

Где расположены Верхние Проходы или другое название – Великие Проходы: смотрите на карте

ВСУ освободили более 3 тысяч километров в Харьковской области

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