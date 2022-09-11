Об этом 24 каналу сказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она считает, что пример Востока догонит россиян на Юге тоже.

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По ее словам, оккупанты это уже чувствуют и узнают "почерк" ВСУ в Херсонской области.

Россияне на себе ощущают давление и направление, которое им упрямо указывают. Если они еще не слышали обращения к своему кораблю, то оно до них доходит уже на суше,

– заявила Гуменюк.

Она пояснила, что основной принцип, по которому следует действовать россиянам – это остановиться, сложить оружие и перейти под юрисдикцию международного гуманитарного права.

Почему россияне избегают прямых боев с ВСУ

Гуменюк подчеркнула, что это потому, что оккупанты не чувствуют уверенности в тех силах, которые находятся на передовой и будут иметь прямое столкновение с ВСУ. Ведь на передовую выдвинули подразделения по принципу "кого не жалко".

А то, что офицерский состав россии пытается избежать прямых боев и ищет способы эвакуироваться из-за ранений или других причин – это уже известно. Мы получили подтверждение и через пленных, и по радиоперехватам,

– добавили в ОК "Юг".

По ее мнению, те подразделения, которые сейчас у россиян на передовой – это, в частности, то же не очень обученное пополнение, но оно создает определенное "заграждение" для более элитных подразделений, из которых они формируют штурмовые группы.

Какая ситуация на Юге: последние новости

Как сообщили в ОК "Юг", ситуация на южном фронте достаточно напряженная, но контролируемая. До сих пор продолжаются позиционные бои, в результате которых происходит продвижение войск и закрепление территорий.

ВСУ постепенно продвигаются в Херсонской области. Так, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань подтвердил, что есть информация об одном освободившемся населенном пункте в Бериславской общине.

В Херсонской области у оккупантов снова было горячо. В ночь с 10 на 11 сентября в Каховском районе произошел "хлопок" на складе боеприпасов врага.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что российские оккупанты так же будут бежать из Херсона, как и сейчас из Харьковской области. Логистика у них не улучшилась, и настанет момент, когда у врага не будет других вариантов, как покинуть территорию. Они сделают это в панике и без приказа, как все произошло в Харьковской области.

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