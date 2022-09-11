Про це 24 каналу сказала голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона вважає, що приклад Сходу наздожене росіян на Півдні також.

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За її словами, окупанти це вже відчувають і впізнають "почерк" ЗСУ на Херсонщині.

Росіяни на собі відчувають тиск та той напрямок, який їм вперто вказують. Якщо вони ще не чули звернення до свого корабля, то воно до них доходить вже на суходолі,

– заявила Гуменюк.

Вона пояснила, що основний принцип, за яким варто діяти росіянам, – це зупинитися, скласти зброю та перейти під юрисдикцію міжнародного гуманітарного права.

Чому росіяни уникають прямих боїв з ЗСУ

Гуменюк наголосила, що це через те, що окупанти не відчувають впевненості у тих силах, які знаходяться на передовій та матимуть пряме зіткнення із ЗСУ. Адже на передову висунули підрозділи за принципом "кого не шкода".

А те, що офіцерський склад росії намагається уникнути прямих боїв і шукає способи евакуюватися через поранення чи інші причини – це вже відомо. Ми отримали підтвердження і через полонених, і з радіоперехоплень,

– додали в ОК "Південь".

На її думку, ті підрозділи, які зараз у росіян на передовій, – це, зокрема, те саме не дуже навчене поповнення, але воно створює певне "загородження" для більш елітних підрозділів, з яких вони формують штурмові групи.

Яка ситуація на Півдні: останні новини

Як повідомили в ОК "Південь", ситуація на південному фронті доволі напружена, але контрольована. Досі тривають позиційні бої, внаслідок яких відбувається просування військ та закріплення територій.

ЗСУ поступово просуваються на Херсонщині. Так, депутат Херсонської облради Сергій Хлань підтвердив. що є інформація про один звільнений населений пункт в Бериславській громаді.

На Херсонщини в окупантів знову було гаряче. У ніч з 10 на 11 вересня у Каховському районі сталася "бавовна" на складі боєприпасів ворога.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що російські окупанти так само тікатимуть з Херсона, як і зараз з Харківщини. Логістика в них не покращилася, і настане момент, коли ворог не матиме інших варіантів, як покинути територію. Вони зроблять це в паніці та без наказу, як все сталося на Харківщині.

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