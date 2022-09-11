Відповідну інформацію повідомили самі військові 11 вересня. Населений пункт звільнив 227-й батальйон.

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ЗСУ звільнили новий населений пункт на Харківщині

11 вересня Великі Проходи під контролем штурмового 227 батальйону,

– розповів український військовий.

Верхні Проходи на Харківщині звільнили від окупантів: дивіться відео

Варто пригадати, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вранці 11 вересня повідомив, що наші Збройні Сили вже за 50 кілометрів до виходу на державний кордон на Харківщині.

Де розташовані Верхні Проходи або інша назва – Великі Проходи: дивіться на карті

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