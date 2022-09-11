Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, вихід на державний кордон на Харківщині стане дуже важливим кроком для України.

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Тоді перед ЗСУ постане нове завдання – як стримати ворога від нового можливого наступу.

Яке завдання постане перед ЗСУ

За словами Мусієнка, важливо унеможливити сухопутне просування російських військ.

Для цього потрібно максимально укріпити державний кордон усіма можливими засобами,

– наголосив він.

Військовий експерт припустив, що одним із варіантів стримування ворога може бути стіна на кордоні. У цьому випадку Україна повинна дивитися на досвід Ізраїлю.

Ізраїль відгородився стіною від Сектора Гази / Фото Associated Press

Як Україна може укріпити кордон

Також, за словами військового експерта, існують інші методи укріплення кордону. Як зазначив Мусієнко, українські військові мають подбати про наявність:

протитанкових ровів;

бетонних інженерних споруд,

вогневих точок укріплення.

Окрім того, потрібно перекинути додаткові засоби мобільної артилерії, які дозволять знищувати ворога на підході до кордону.

Також не треба нехтувати звичайним мінуванням автодоріг для того, щоб знищувати колони ворожої військової техніки,

– додав Мусієнко.

"Ідельно було б мати демілітаризовану зону до Бєлгорода"

Однак, за словами військового експерта, усе це, на жаль, не убезпечить прикордонні території і Харків від ракетних обстрілів.

Якщо ми говоримо про безпеку Харкова, ідеально було б мати демілітаризовану зону хоча б до російського Бєлгорода, щоб унеможливити застосування ворогом реактивної артилерії,

– сказав Мусієнко.

У такому випадку росія не зможе гатити по місту з систем С-300 або установок на кшталт "Смерч" чи "Ураган".

Паралельно з укріпленням державного кордону Україна має нарощувати потужність своєї ППО для того, щоб ефективно протидіяти ракетним обстрілам з боку росії.

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