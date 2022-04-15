Что общего между Гитлером и "Москвой"

Итак, "Москва" таки утонула. Детище мэра Москвы Лужкова, с которым он носился все 90-е, пошло ко дну. Ушла эпоха (сарказм).

Россияне оказались довольно тупыми в плане нейминга. Они назвали своего флагмана так, будто его никто не может потопить. Может быть. Боялись так американцев, а получили два "Нептуна" в борт.

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История Deutschland

Германия после поражения в Первой мировой войне не могла строить флот по своему усмотрению. По Версальскому договору было ограничено количество германского флота из числа бывших кораблей кайзеровского флота. Постепенно они старели и было позволено построить еще два тренировочных корабля.

Постепенно немцы начинали снова милитаризироваться – и в 1928 году со скандалами решили построить новый тяжелый крейсер Deutschland, или "Германия" на немецком языке. В 1933 году он стал в ряды флота. Тоннаж как раз как у "Москвы".

Затем последовало несколько локальных конфликтов, но в 1939 году началась Вторая мировая война. Поэтому в ноябре 1939-го по приказу Гитлера он был переименован в Lützow, потому что иначе британцы бы охотились за этим крейсером с пафосным именем, потопили бы его и использовали это в PR-целях. Поэтому сделали хитрый ренейминг.

Deutschland – гордость нацистов прошлого / Википедия

Имя Deutschland, мол, оставили для какого-нибудь еще большего корабля. А Lützow себе плавал до конца войны и 4 мая 1945 года его затопили. После войны еще раз подняли и еще раз затопили.

"Москва" утонула

Но Deutschland так никто и не утопил. А вот "Москву" наши потопили.

"Москва" – гордость нацистов современности / Википедия

На месте россиян, я бы сменил названия большинства их именных кораблей на что-нибудь поэтическое.

Они так носятся со своей литературой. Ну, да у них есть Тургенев с флотским рассказом "Мума". Вот нужно им как-то проще называть – "Муму-1", "Муму-2", "Муму-3"...

Что интересно, название Lützow было взято от уже существующего корабля. В том же 39-м году в состав немецкого флота ввели тяжелый крейсер Lützow, но впоследствии его продали СССР (союзнику). Там его назвали "Петропавловск" и под этим названием он впоследствии воевал уже против немцев. После войны он еще побывал в составе советского флота, пока его 60-м не распилили на металл.

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