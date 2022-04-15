Загалом росіяни виявились доволі тупими в плані неймінга. Вони назвали свого флагмана так, наче, його ніхто не може потопити. Може. Боялись так американців, а отримали два "Нептуна" в борт.

Читайте також Як тонула "Москва": про "Нептун", "Гарпун" і російську тактику

Історія Deutschland

Німеччина після поразки у Першій світовій війни не могла будувати флот на свій розсуд. За Версальським договором була обмежена кількість німецького флоту з числа колишніх кораблів кайзерівського флоту. Поступово вони старішали і було дозволено збудувати ще два тренувальних корабля.

Поступово німці починали знову мілітаризуватись – і у 1928-му зі скандалами вирішили побудувати новий важкий крейсер Deutschland, або "Німеччина" німецькою мовою. У 1933-му році він став до лав флоту. Тоннаж якраз як у "Москви".

Потім було декілька локальних конфліктів, але у 1939-му році почалась Друга світова війна. Тому у листопаді 1939-го року за наказом Гітлера його було перейменовано на Lützow, бо інакше британці б полювали за цим крейсером з пафосним ім'ям, потопили б його та використали це в PR-цілях. Тому зробили хитрий ре-неймінг.

Deutschland – гордість нацистів минулого / Вікіпедія

Ім'я Deutschland, мовляв, залишили для якогось ще більшого корабля. А Lützow собі плавав до кінця війни і 4-го травня 1945-го року його затопили. Після війни ще раз підняли і ще раз затопили.

"Москва" потонула

Але Deutschland так ніхто і не потопив. А ось "Москву" наші потопили.

"Москва" – гордість нацистів сучасності / Вікіпедія

На місці росіян, я б змінив назви більшості їх іменних кораблів на щось поетичне.

Вони так носяться зі своєю літературою. Ну, так у них є Тургєнєв з флотським оповіданням "Муму". Ось треба їм якось простіше називати – " Муму-1", "Муму-2", "Муму-3"...