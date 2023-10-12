Посол Израиля ответил, уместно ли сравнивать ХАМАС и Россию

Российские оккупанты совершают геноцид украинцев. Террористы ХАМАС напали на Израиль и убивают взрослых и детей.

Уместно ли сравнивать ХАМАС и Россию ответил Михаэль Бродский – посол Государства Израиль в Украине – в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Он отметил, что все террористы в мире используют схожие методы.

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Все террористы по всему миру используют схожие методы. Их цель – уничтожать гражданское население и запугивать мирных граждан. Но какие-либо аналогии, я думаю, не отражают суть всей ситуации,

– говорится в сообщении.

Бродский подчеркнул, что произошедшее нужно воспринимать в контексте. В частности, говорится о борьбе Израиля за свою независимость, которая длилась более 7 десятилетий. ХАМАС не в первый раз напал на Израиль. Хотя это нападение – самое кровавое, война с ХАМАС длится много лет.

Был ли Израиль готов к нападению

Бродский убежден, что террористическое нападение ХАМАС застал Израиль врасплох. Страна не была готова. В то же время, террористы ворвались на территорию Израиля и проявили беспрецедентную жестокость. Ее жертвами стали взрослые и дети. Не пощадили и людей, переживших Холокост.