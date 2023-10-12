Чи доречно порівнювати ХАМАС та Росію відповів Міхаель Бродський – посол Держави Ізраїль в Україні – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Він наголосив, що усі терористи в світі використовують схожі методи.

Зверніть увагу Завжди була усміхнена: терористи ХАМАС вбили 23-річну ізраїльську гімнастку під час вечірки

Усі терористи в усьому світі використовують схожі методи. Їхня мета – знищувати громадянське населення та залякувати мирних громадян. Та будь-які аналогії, я думаю, не відображають суть усієї ситуації,

– мовиться у повідомленні.

Бродський наголосив: те, що сталося, потрібно сприймати у контексті. Зокрема, мовиться про боротьбу Ізраїлю за свою незалежність, яка тривала понад 7 десятиліть. ХАМАС не вперше напав на Ізраїль. Хоча цей напад – найкривавіший, війна з ХАМАС триває багато років.

Чи був Ізраїль готовий до нападу

Бродський переконаний, що терористичний напад ХАМАС застав Ізраїль зненацька. Країна не була готовою. Водночас терористи увірвалися на територію Ізраїлю і проявили безпрецедентну жорстокість. Її жертвами стали дорослі та діти. Не пощадили й людей, які пережили Голокост.